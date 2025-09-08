"העולם לא מוכן לבינה מלאכותית כללית": הסיפור מבפנים על המרוץ המסוכן של OpenAI

ביוני 2024 נחשפה מחאה יוצאת דופן מחוץ למסדרונות הסגורים של OpenAI. שישה עובדים פעילים, יחד עם חמישה שכבר עזבו את החברה, חתמו על מכתב פתוח שנשמע כמו קריאת השכמה. כן, הם הודו, ל-AI יש יכולות מרשימות – אך בצידן מסתתרים גם סיכונים אדירים: לא רק אובדן משרות או הצפה של מידע שקרי, אלא גם תרחישים קיצוניים בהרבה – כאלה שבהם האנושות עלולה לאבד שליטה על היצירה שלה עצמה.

לדברי החותמים, כולם – החברות, הממשלות וגם המומחים – מבינים היטב את גודל הסיכון. ובכל זאת, הלחץ הכלכלי והתחרות האדירה בין השחקנים המרכזיים דוחפים את התעשייה להמשיך להתקדם. החברות מחזיקות במידע פנימי קריטי על הסכנות האפשריות, אך אינן מחויבות לשתף אותו – בוודאי לא עם הציבור הרחב.