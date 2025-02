דוקטרינת "המשוגע"

בשנת 1979 הוקמה באוניברסיטת הרווארד יוזמה פורצת דרך שעתידה הייתה לשנות את האופן שבו אנחנו מבינים משא ומתן. היא נקראה "פרויקט המשא ומתן של הרווארד" (Harvard Negotiation Project), והיא נועדה לחקור, לנתח ולשפר את הדרכים שבאמצעותן יחידים, קבוצות ומדינות מנהלים משא ומתן ופותרים סכסוכים.

בראש הפרויקט עמד רוג'ר פישר, פרופ' למשפטים בהרווארד, שהתמחה בסכסוכים בין-לאומיים במשא ומתן, יחד עם שותפו ויליאם יורי, אנתרופולוג וחוקר משא ומתן. כשנתיים לאחר הקמת הפרויקט, פרסמו השניים ספר שהפך במהרה לאחד מהספרים החשובים והמשפיעים ביותר בתחום המשא ומתן – Getting to YES (בעברית: "סיכום חיובי").