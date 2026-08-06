נשיא איראן יצא נגד הטענות כי שקל להתפטר וכי קיימות מחלוקות בינו לבין המנהיג העליון. גורמי ביטחון מעריכים כי הביקורת כלפיו מעידה על מאבק גובר מאחורי הקלעים בשאלה מי מקבל את ההחלטות בטהראן. פזשכיאן מצידו מנסה לשמור על מעמדו מול המנהיג העליון ומשמרות המהפכה, ובעיקר על זכותו לקדם משא ומתן עם וושינגטון
יוני בן מנחם | 6 באוגוסט 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
המתקפות על פזשכיאן חושפות את מאבקי הכוח בצמרת המשטר האיראני | פרשנות
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, יצא השבוע למתקפה חריגה נגד הטענות כי שקל להתפטר, והבהיר כי בכוונתו להישאר בתפקידו. "אם ארצה להתפטר, אודיע רשמית שהתפטרתי. לא אתפטר, ואעמוד על שלי", אמר בריאיון טלוויזיוני ב-4 באוגוסט.
מוחמד באקר חראזי, מזכ"ל "חיזבאללה איראן" ומקורב לחוגים שמרניים קיצוניים, פרסם השבוע סרטון שבו טען כי פזשכיאן איים להתפטר 28 פעמים מאז שנכנס לתפקידו. חראזי טען כי המנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי, אמר לפזשכיאן כי אם יבקש שוב להתפטר, הוא יאשר את התפטרותו – ולאחר מכן לא העלה פזשכיאן שוב את הנושא.
חראזי הוסיף כי ח'מינאי מתכנן שינויים במועצה העליונה לביטחון לאומי, ובהם החלפת מזכיר המועצה מוחמד באקר זולקדר ומינוי מוחסן רזאי.
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