המתקפות על פזשכיאן חושפות את מאבקי הכוח בצמרת המשטר האיראני | פרשנות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, יצא השבוע למתקפה חריגה נגד הטענות כי שקל להתפטר, והבהיר כי בכוונתו להישאר בתפקידו. "אם ארצה להתפטר, אודיע רשמית שהתפטרתי. לא אתפטר, ואעמוד על שלי", אמר בריאיון טלוויזיוני ב-4 באוגוסט.

מוחמד באקר חראזי, מזכ"ל "חיזבאללה איראן" ומקורב לחוגים שמרניים קיצוניים, פרסם השבוע סרטון שבו טען כי פזשכיאן איים להתפטר 28 פעמים מאז שנכנס לתפקידו. חראזי טען כי המנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי, אמר לפזשכיאן כי אם יבקש שוב להתפטר, הוא יאשר את התפטרותו – ולאחר מכן לא העלה פזשכיאן שוב את הנושא.