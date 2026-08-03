עזה: חמאס נערך להאשים את ישראל בכישלון ההסכם | פרשנות

המשא ומתן על השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה הגיע לנקודת הכרעה. לאחר חודשים של מגעים הצליחו מצרים, קטאר, ארה"ב וטורקיה לגבש הבנות ראשוניות בנושאים שהיו עד כה אבני הנגף המרכזיות, ובראשם שאלת פירוק נשקם של חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטיניים והעברת האחריות לניהול הרצועה לגוף פלסטיני אזרחי.

גורמים ביטחוניים מסרו כי הם מזהים בקרב חמאס מגמה לפיה ישראל תוצג כמי שמונעת את יישום ההסכם, ופועלים לייצר מצג לפיו המציאות הפוליטית בישראל תסכל את יישומו.