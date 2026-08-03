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במערכת הביטחון מזהים ניסיון של חמאס לבסס נרטיב שלפיו ישראל היא שתכשיל את השלב השני, תוך ניצול התקיפות והחיסולים ברצועה. במקביל, מצרים פועלת להקים מנגנון פיקוח בין-לאומי שיבטיח את ביצועו

יוני בן מנחם | 3 באוגוסט 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

עזה: חמאס נערך להאשים את ישראל בכישלון ההסכם | פרשנות

המשא ומתן על השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה הגיע לנקודת הכרעה. לאחר חודשים של מגעים הצליחו מצרים, קטאר, ארה"ב וטורקיה לגבש הבנות ראשוניות בנושאים שהיו עד כה אבני הנגף המרכזיות, ובראשם שאלת פירוק נשקם של חמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטיניים והעברת האחריות לניהול הרצועה לגוף פלסטיני אזרחי.

גורמים ביטחוניים מסרו כי הם מזהים בקרב חמאס מגמה לפיה ישראל תוצג כמי שמונעת את יישום ההסכם, ופועלים לייצר מצג לפיו המציאות הפוליטית בישראל תסכל את יישומו.

אנשי חמאס טוענים באמצעי התקשורת של ארגון הטרור כי הוויכוח בישראל מתנהל סביב המחיר הפוליטי שעשוי לשלם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אם יישם אותו ערב הבחירות. לדבריהם, כל אחד מסעיפי ההסכם – הנסיגה מרצועת עזה, הפסקת הסיכולים הממוקדים, שיקום הרצועה ופירוק חמאס מנשקו – הפך לנושא למחלוקת חריפה בתוך הקואליציה.

רצועת עזה, 20 באוקטובר 2025

רצועת עזה, 20 באוקטובר 2025 | צילום: AFP via Getty Images

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