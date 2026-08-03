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למרות הצהרותיו של נשיא ארה"ב, גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי קיימת אפשרות שישנה שוב את החלטתו בטווח הקצר, ומציינים כי בצה"ל שומרים על כוננות גבוהה מול האפשרות שאיראן תחליט ליזום מהלך

יוני בן מנחם | 3 באוגוסט 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

טראמפ טוען כי סבב השיחות עם איראן יחל היום; בישראל מעריכים כי איראן לא שינתה את עמדתה | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אמש כי סבב חדש של משא ומתן עם איראן יחל היום, לאחר שהחליט לעכב תקיפה צבאית, בתנאי שיושג הסכם מהיר.

טראמפ אמר לעיתונאים במהלך טיסה במטוס הנשיאותי: "ברור שהם אינם רוצים להיות יעד למתקפה. הם הבינו את היקפה הצפוי משום שראו את סימני ההכנה לה. כעת אנו מקיימים עמם שיחות במסגרת משא ומתן, שיחל מחר, יום שני, אחר הצהריים".

יום קודם לכן הודיע טראמפ כי הוא מקפיא תקיפה נגד איראן, שלדבריו הייתה צפויה להתבצע "בהיקף של כוח צבאי שלא נראה מאז מלחמת העולם השנייה", וזאת בתנאי שיושג במהירות הסכם עם טהראן, בעיקר בסוגיית מצר הורמוז.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והשליח סטיב ויטקוף

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והשליח סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

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