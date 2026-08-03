טראמפ טוען כי סבב השיחות עם איראן יחל היום; בישראל מעריכים כי איראן לא שינתה את עמדתה | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אמש כי סבב חדש של משא ומתן עם איראן יחל היום, לאחר שהחליט לעכב תקיפה צבאית, בתנאי שיושג הסכם מהיר.

טראמפ אמר לעיתונאים במהלך טיסה במטוס הנשיאותי: "ברור שהם אינם רוצים להיות יעד למתקפה. הם הבינו את היקפה הצפוי משום שראו את סימני ההכנה לה. כעת אנו מקיימים עמם שיחות במסגרת משא ומתן, שיחל מחר, יום שני, אחר הצהריים".