יצוא הנפט נפגע, הסחר הימי מצטמצם והלחץ על המשק גובר; וושינגטון מבקשת לתרגם את המחיר הכלכלי לשינוי מדיני, וטהראן מהמרת שתוכל להחזיק מעמד
יוני בן מנחם | 4 באוגוסט 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
המערכה הכלכלית נגד איראן נכנסת למבחן | פרשנות
במקביל למאבק הצבאי והדיפלומטי של ארה"ב מול איראן, מתנהלת מלחמה כלכלית רחבת היקף, שמטרתה לפגוע ביכולתו של המשטר האיראני להמשיך ולממן את פעילותו הצבאית והאזורית.
המצור הימי שהטילה ארה"ב על נמלי איראן הפך לאחד ממנופי הלחץ המרכזיים במערכה. מטרתו היא לצמצם את יצוא הנפט האיראני, מקור ההכנסה החשוב ביותר של המדינה, ולהקשות על יבוא חומרי גלם, ציוד תעשייתי וסחורות חיוניות. מדובר בפגיעה ישירה במודל הכלכלי של איראן, הנשען במידה רבה על הסחר הימי דרך נמלי הדרום ומצר הורמוז.
גורמים מדיניים בירושלים מציינים כי על פי הערכות שפורסמו בדוחות כלכליים שונים, למעלה מ-90% מסחר החוץ של איראן התנהל עד למשבר דרך נתיב זה, והיקף הסחר הימי השנתי הגיע לכ-110 מיליארד דולר. להערכתם, אם אכן יימשך השיתוק של מרבית הפעילות הימית, ההפסדים עשויים להגיע לכ-435 מיליון דולר ביום, לצד ירידה חדה בהכנסות מנפט – מקור המטבע הזר המרכזי של המדינה.
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