המערכה הכלכלית נגד איראן נכנסת למבחן | פרשנות

במקביל למאבק הצבאי והדיפלומטי של ארה"ב מול איראן, מתנהלת מלחמה כלכלית רחבת היקף, שמטרתה לפגוע ביכולתו של המשטר האיראני להמשיך ולממן את פעילותו הצבאית והאזורית.

המצור הימי שהטילה ארה"ב על נמלי איראן הפך לאחד ממנופי הלחץ המרכזיים במערכה. מטרתו היא לצמצם את יצוא הנפט האיראני, מקור ההכנסה החשוב ביותר של המדינה, ולהקשות על יבוא חומרי גלם, ציוד תעשייתי וסחורות חיוניות. מדובר בפגיעה ישירה במודל הכלכלי של איראן, הנשען במידה רבה על הסחר הימי דרך נמלי הדרום ומצר הורמוז.