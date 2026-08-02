גורמים מדיניים וביטחוניים טוענים כי מפת הדרכים של מועצת השלום שומרת על עמימות בנושאים חשובים, ואינה מגדירה במדויק מהו "הנשק הכבד" שימסור חמאס. גורם מדיני הבהיר: "לא תהיה נסיגה כלשהי של צה"ל מהקו הצהוב הנוכחי ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו"
יוני בן מנחם | 2 באוגוסט 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
בירושלים מזהירים: ההסכם עלול להשאיר את הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה על כנה | פרשנות
חמאס הבהיר בסוף השבוע האחרון, בהודעה שפרסם, את התנאים ליישום ההסכם עליו הודיע נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הכולל את הוצאת נשקו של הארגון משימוש: הפסקת הלחימה, נסיגת ישראל, פריסת כוח בין-לאומי, שיקום הרצועה והשקת דרך פוליטית אמינה שתוביל לקראת הקמת מדינה פלסטינית. לדבריו, רק במסגרת זו ניתן יהיה לדון בנושא הנשק הכבד.
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי היה ברור מלכתחילה כי נכונות חמאס לדון בסוגיית הנשק אינה נובעת מוויתור אידיאולוגי, אלא מהמציאות שנוצרה בעקבות המלחמה, שחיקת התמיכה הציבורית, הרס התשתיות, אובדן מנהרות הברחת הנשק, שליטת ישראל ברוב שטח הרצועה והקושי לחדש את היכולות הצבאיות.
להערכתם, חמאס מבקש להשתמש בסוגיית הנשק כמנוף להשגת הפסקת אש, הפסקת החיסולים הממוקדים, פירוק המיליציות שהקימה ישראל ברצועה, נסיגה ישראלית, שיקום הרצועה ושמירה על הישרדותו הפוליטית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו