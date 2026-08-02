תקיפת הכטב"ם על הנמל המצרי עשויה לשנות את כללי המשחק האזוריים | פרשנות

ב-29 ביולי פגע כטב"ם בשתי אוניות גז בנמל דמיאט שבחוף הים התיכון, בליבה של מצרים, וגרם לשריפה. לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר באירוע שעשוי לסמן תפנית אסטרטגית במאבק המתנהל בין איראן לבין ארה"ב ובעלות בריתה במזרח התיכון.

לראשונה, נמל מצרי המשמש צומת מרכזי לייצוא ולאחסון גז טבעי הופך יעד לתקיפה במסגרת העימות האזורי. דמיאט הוא אחד ממתקני הנזלת הגז החשובים במזרח הים התיכון, ומהווה צומת מרכזי לייצוא גז טבעי לשווקים באירופה. כל פגיעה בפעילותו חורגת מהזירה המצרית ועשויה להשפיע על שוק האנרגיה העולמי.