גורמים מדיניים בכירים מציינים כי התקיפה, שבוצעה על הנמל הנמצא לחופי הים התיכון, מאתגרת את ריבונותה ואת מעמדה של קהיר כגורם מרכזי ביציבות האזורית, ומשליכה גם על ישראל
יוני בן מנחם | 2 באוגוסט 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
תקיפת הכטב"ם על הנמל המצרי עשויה לשנות את כללי המשחק האזוריים | פרשנות
ב-29 ביולי פגע כטב"ם בשתי אוניות גז בנמל דמיאט שבחוף הים התיכון, בליבה של מצרים, וגרם לשריפה. לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר באירוע שעשוי לסמן תפנית אסטרטגית במאבק המתנהל בין איראן לבין ארה"ב ובעלות בריתה במזרח התיכון.
לראשונה, נמל מצרי המשמש צומת מרכזי לייצוא ולאחסון גז טבעי הופך יעד לתקיפה במסגרת העימות האזורי. דמיאט הוא אחד ממתקני הנזלת הגז החשובים במזרח הים התיכון, ומהווה צומת מרכזי לייצוא גז טבעי לשווקים באירופה. כל פגיעה בפעילותו חורגת מהזירה המצרית ועשויה להשפיע על שוק האנרגיה העולמי.
האישור הרשמי של מצרים כי התקיפה בוצעה באמצעות כטב"ם העניק לאירוע ממד חדש. מעבר לנזק שנגרם, עצם החדירה לשטח מצרים מעלה סימני שאלה קשים באשר ליכולות ההגנה האווירית וליכולתן של מדינות האזור להתמודד עם איום הכטב"מים ארוכי הטווח של איראן.
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