השיחות בין ישראל ללבנון יתחדשו מחר; מבחן אזורי הפיילוט במוקד | פרשנות

ביום שלישי הקרוב יתחדשו ברומא השיחות בין משלחת ישראל למשלחת לבנון על יישום הסכם המסגרת בין שתי המדינות. יהיה זה סבב המשא ומתן השביעי במספר.

על פי ערוץ אל-חדת' הסעודי, המשלחת הלבנונית תבקש את הכללת העיירה בנת ג'ביל או כפר אל-ח'יאם בשלב השני של אזורי הפיילוט. בנת ג'ביל נחשבת למעוז של חיזבאללה בדרום לבנון, שממנה נשא חסן נסראללה בשנת 2000 את הנאום המפורסם שבו השווה את ישראל לקורי עכביש.