לקראת סבב המשא ומתן השביעי ברומא, הוויכוח בלבנון על "אזורי הפיילוט" בדרום לבנון הופך למאבק עקרוני על עתיד המדינה. עיתון אל חדת' הסעודי דיווח כי לבנון צפויה לבקש להרחיב את המתווה
יוני בן מנחם | 3 באוגוסט 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
השיחות בין ישראל ללבנון יתחדשו מחר; מבחן אזורי הפיילוט במוקד | פרשנות
ביום שלישי הקרוב יתחדשו ברומא השיחות בין משלחת ישראל למשלחת לבנון על יישום הסכם המסגרת בין שתי המדינות. יהיה זה סבב המשא ומתן השביעי במספר.
על פי ערוץ אל-חדת' הסעודי, המשלחת הלבנונית תבקש את הכללת העיירה בנת ג'ביל או כפר אל-ח'יאם בשלב השני של אזורי הפיילוט. בנת ג'ביל נחשבת למעוז של חיזבאללה בדרום לבנון, שממנה נשא חסן נסראללה בשנת 2000 את הנאום המפורסם שבו השווה את ישראל לקורי עכביש.
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי הוויכוח המתנהל כיום בתוך לבנון סביב הקמתם של "אזורי הפיילוט" בדרום המדינה משקף מאבק על דמותה העתידית של לבנון ועל השאלה מי יהיה הגורם שיחזיק במונופול על הכוח הצבאי – המדינה או חיזבאללה.
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