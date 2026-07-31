גורמים ביטחוניים אומרים כי עיראק כבר אינה רק שטח מעבר או אחת מזירות ההשפעה באזור, אלא הופכת להיות מרכז פיקוד פעיל בעימות האזורי המחבר בין השלוחות האיראניות השונות
יוני בן מנחם | 31 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
עיראק הופכת לחוליה מרכזית בציר ההתנגדות האיראני | פרשנות
ב-28 ביולי תקפו ארה"ב וסעודיה מתקנים של מיליציית "אל-חשד א-שעבי" בעיראק, ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק, בתגובה לשיגור כטב"מים משטח עיראק לעבר מתקני אנרגיה בסעודיה ולפעילות נגד כוחות אמריקניים באזור.
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי תקיפה זו מבטאת מעבר לשלב חדש בעימות האזורי, שבו עיראק עצמה הופכת לחזית פעילה, ולא רק לשטח מעבר או לזירת השפעה. במשך שנים ניסתה ממשלת עיראק לנהל מדיניות של איזון בין ארה"ב לאיראן. אולם ההתפתחויות האחרונות ממחישות כי מרחב התמרון שלה הולך ומצטמצם.
התקיפה עוררה גינויים מצד הממשלה, המיליציות וגורמים פוליטיים בעיראק, אך להערכת הגורמים הביטחוניים, במקביל היא חשפה את עומק הפילוג ואת חולשת השלטון המרכזי מול המיליציות החמושות הפרו-איראניות.
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