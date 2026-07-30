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מהחטיבות ברחבי הרצועה ועד יחידת הצל והנוח'בה: ד"ר עידו זלקוביץ', ראש התוכנית ללימודי המזה"ת במכללה האקדמית עמק יזרעאל, מנתח את הפגיעה במבנה הצבאי של חמאס, מאמצי השיקום, ובחירתו של ח'ליל אל-חיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית

יוני בן מנחם | 30 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 7 דק׳

בין חיסולים לשיקום: מה נותר מהזרוע הצבאית של חמאס? | צפו בריאיון

בחירתו של חליל אל-חיה לראש הלשכה המדינית של חמאס מסמנת שלב חדש בתולדות ארגון הטרור, לאחר חיסולם של רבים ממנהיגיו והפגיעה הקשה במערכיו הצבאיים והאזרחיים.

בריאיון לאפוק מסביר ד"ר עידו זלקוביץ' מי הוא המנהיג החדש, מדוע גבר על חאלד משעל, מה ניתן לצפות ממנו, על מאמצי השיקום של ארגון הטרור ועד כמה הוא נותר איום משמעותי לאחר שנות המלחמה.

"חליל אל-חיה הוא אחד המנהיגים הוותיקים של חמאס ברצועת עזה", מסביר זלקוביץ. "הוא נולד וגדל בעזה, בשכונת א-תופאח, וטיפס בצמרת הארגון תוך שמירה על קשרים טובים עם הזרוע הצבאית. הוא מזוהה עם תפיסת עולם ג'יהאדיסטית ועם מאבק בלתי מתפשר נגד ישראל.

Ahmad Hasaballah, LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

Ahmad Hasaballah, LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

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