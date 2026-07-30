בין חיסולים לשיקום: מה נותר מהזרוע הצבאית של חמאס? | צפו בריאיון

בחירתו של חליל אל-חיה לראש הלשכה המדינית של חמאס מסמנת שלב חדש בתולדות ארגון הטרור, לאחר חיסולם של רבים ממנהיגיו והפגיעה הקשה במערכיו הצבאיים והאזרחיים.

בריאיון לאפוק מסביר ד"ר עידו זלקוביץ' מי הוא המנהיג החדש, מדוע גבר על חאלד משעל, מה ניתן לצפות ממנו, על מאמצי השיקום של ארגון הטרור ועד כמה הוא נותר איום משמעותי לאחר שנות המלחמה.