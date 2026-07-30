על רקע המתיחות ביו"ש – פרשנים פלסטינים קוראים לצאת להתנגדות עממית ללא נשק חם | פרשנות

ההסלמה הנמשכת ביהודה ושומרון נתפסת בצד הפלסטיני כחלק מתהליך אסטרטגי רחב היקף שנועד לעצב מחדש את המציאות הפוליטית, הדמוגרפית והגיאוגרפית בשטח. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, העוקבים אחר הלכי הרוח ברשתות החברתיות ובתקשורת הפלסטינית.

אותם גורמים מסרו כי לטענת פרשנים ובכירים פלסטינים, השינויים שמקדמת ממשלת ישראל בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז מתקפת ה-7 באוקטובר, מעידים כי יהודה ושומרון חדלה להיות בעיניהם שטח הנתון לכיבוש צבאי זמני והפכה לזירה שבה מתגבשת מציאות של סיפוח בפועל.