על רקע המתיחות ביו"ש – פרשנים פלסטינים קוראים לצאת להתנגדות עממית ללא נשק חם | פרשנות

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גורמים ביטחוניים מעריכים כי התקוממות כזאת עשויה לכלול הפגנות, יידוי אבנים ובקבוקי תבערה והקמת מחסומים

יוני בן מנחם | 30 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

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ההסלמה הנמשכת ביהודה ושומרון נתפסת בצד הפלסטיני כחלק מתהליך אסטרטגי רחב היקף שנועד לעצב מחדש את המציאות הפוליטית, הדמוגרפית והגיאוגרפית בשטח. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, העוקבים אחר הלכי הרוח ברשתות החברתיות ובתקשורת הפלסטינית.

אותם גורמים מסרו כי לטענת פרשנים ובכירים פלסטינים, השינויים שמקדמת ממשלת ישראל בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז מתקפת ה-7 באוקטובר, מעידים כי יהודה ושומרון חדלה להיות בעיניהם שטח הנתון לכיבוש צבאי זמני והפכה לזירה שבה מתגבשת מציאות של סיפוח בפועל.

לדבריהם, ממשלת ישראל הנוכחית פועלת לקידום חזון המבוסס על הרחבת ההתנחלויות, הכשרת מאחזים, שינוי המציאות המנהלית והגיאוגרפית ביהודה ושומרון והעמקת הנוכחות הישראלית בשטחי C ואף בשטחי A ו-B.

פלסטינים זורקים אבנים אל עבר כוחות צה"ל, 24 במרץ 2025

פלסטינים מיידים אבנים אל עבר כוחות צה"ל, 24 במרץ 2025 | צילום: ZAIN JAAFAR / AFP via Getty Images

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