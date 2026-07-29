עומאן מציעה פשרה חדשה בנוגע להורמוז; איראן מאותתת שלא תוותר | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי מאחורי הקלעים של העימות בין ארה"ב לאיראן מתנהל מאבק מדיני שעשוי להיות בעל השפעה ארוכת טווח יותר מהעימות הצבאי עצמו – המאבק על השליטה במצר הורמוז.

עומאן מנסה לתווך בין עמדת ארה"ב לעמדה האיראנית בנושא מצר הורמוז. גורם אמריקני אמר אמש לסוכנות הידיעות רויטרס כי העסקה בין ארה"ב לאיראן לא תכלול אגרות או מיסוי על המעבר במצר.