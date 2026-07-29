ההצעה העומאנית, הזוכה לתמיכת מדינות המפרץ, מבוססת על מנגנון אזורי לניהול המצר ללא שליטה בלעדית של איראן. עם זאת, גורמים מדיניים בכירים מטילים ספק באפשרות שתושג פריצת דרך במגעים
יוני בן מנחם | 29 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
עומאן מציעה פשרה חדשה בנוגע להורמוז; איראן מאותתת שלא תוותר | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים טוענים כי מאחורי הקלעים של העימות בין ארה"ב לאיראן מתנהל מאבק מדיני שעשוי להיות בעל השפעה ארוכת טווח יותר מהעימות הצבאי עצמו – המאבק על השליטה במצר הורמוז.
עומאן מנסה לתווך בין עמדת ארה"ב לעמדה האיראנית בנושא מצר הורמוז. גורם אמריקני אמר אמש לסוכנות הידיעות רויטרס כי העסקה בין ארה"ב לאיראן לא תכלול אגרות או מיסוי על המעבר במצר.
מאז המהפכה האסלאמית ב-1979 רואה איראן במצר הורמוז את אחד מקלפי ההרתעה האסטרטגיים החשובים ביותר שלה מול המערב. לאורך השנים היא איימה שוב ושוב לסגור את המצר כאשר הופעל עליה לחץ צבאי או כלכלי, אך בפועל נמנעה מצעד כזה מחשש לעימות בין-לאומי רחב.
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