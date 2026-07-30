גורמי ביטחון מעריכים כי הסיכוי להסלמה רחבה מול איראן נותר בעינו | פרשנות

בתחילת השבוע נדמה היה כי מוקד העימות בין איראן לארה"ב עבר, לפחות בשלב זה, מהזירה הצבאית אל הזירה המדינית. אולם התברר כי השקט היחסי כלל רק את אזור מצר הורמוז. איראן המשיכה לתקוף בסיסים אמריקניים במדינות ערב באופן ישיר ובאמצעות השלוחות שלה.

בעקבות זאת, ארה"ב תקפה הלילה מטרות באיראן כפעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על בסיס אמריקני בירדן שלשום.