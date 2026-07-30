בעוד נמשכים מאמצי התיווך במטרה להביא להסכמות בין שתי המדינות, מציינים גורמים ביטחוניים כי מבחינת ההנהגה האיראנית, מדובר בהפוגה זמנית בלבד. בלב המחלוקת עדיין עומדת שאלת השליטה במצר הורמוז
יוני בן מנחם | 30 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
גורמי ביטחון מעריכים כי הסיכוי להסלמה רחבה מול איראן נותר בעינו | פרשנות
בתחילת השבוע נדמה היה כי מוקד העימות בין איראן לארה"ב עבר, לפחות בשלב זה, מהזירה הצבאית אל הזירה המדינית. אולם התברר כי השקט היחסי כלל רק את אזור מצר הורמוז. איראן המשיכה לתקוף בסיסים אמריקניים במדינות ערב באופן ישיר ובאמצעות השלוחות שלה.
בעקבות זאת, ארה"ב תקפה הלילה מטרות באיראן כפעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על בסיס אמריקני בירדן שלשום.
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי הירידה במתח הצבאי בין איראן לארה"ב בימים האחרונים אינה נתפסת בטהראן כראשיתה של תקופה חדשה. מבחינת ההנהגה האיראנית, מדובר בהפוגה זמנית בלבד, שנכפתה על וושינגטון בשל שיקולים פוליטיים ומבצעיים, בעוד שהאפשרות לחידוש העימות הצבאי המלא נותרת ממשית. אותם גורמים מציינים כי הסיכון להרחבת המלחמה ולהסלמה צבאית רחבה נותר בעינו.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו