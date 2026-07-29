גורמי ביטחון מעריכים כי הסיכוי לאינתיפאדה שלישית עדיין נמוך, אך מזהירים כי משבר סביב הר הבית עשוי לשנות את המצב
יוני בן מנחם | 29 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
המתיחות ביו"ש נמשכת; בישראל עוקבים אחר האפשרות שארגוני הטרור ינסו להצית את השטח | פרשנות
המציאות ביהודה ושומרון נמצאת כיום בנקודת ביניים רגישה. עם זאת, לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, היא עדיין רחוקה מהתנאים שהובילו לפרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 2000.
הם מציינים כי הסכנה המיידית איננה התקוממות עממית רחבת היקף, אלא הצטברות של אירועי טרור נקודתיים והסלמות מקומיות שעשויות להתלכד למשבר רחב. ברקע, קיימת הערכה לפיה ארגוני הטרור ינסו להצית את השטח, ובישראל עוקבים בדריכות.
הגורמים הביטחוניים אומרים כי למרות השיח הער ברשתות החברתיות הפלסטיניות וההסתה החריפה נגד המתנחלים וכוחות צה"ל, בחינה מעמיקה של ההתפתחויות בשטח מצביעה על כך שהסיכוי להתפרצות עממית רחבת היקף עדיין נמוך. לדבריהם, בשטח מתגבשת מציאות של שחיקה מתמשכת והחרפה הדרגתית של החיכוך בין הפלסטינים לבין המתנחלים וכוחות צה"ל.
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