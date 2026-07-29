המתיחות ביו"ש נמשכת; בישראל עוקבים אחר האפשרות שארגוני הטרור ינסו להצית את השטח | פרשנות

המציאות ביהודה ושומרון נמצאת כיום בנקודת ביניים רגישה. עם זאת, לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, היא עדיין רחוקה מהתנאים שהובילו לפרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 2000.

הם מציינים כי הסכנה המיידית איננה התקוממות עממית רחבת היקף, אלא הצטברות של אירועי טרור נקודתיים והסלמות מקומיות שעשויות להתלכד למשבר רחב. ברקע, קיימת הערכה לפיה ארגוני הטרור ינסו להצית את השטח, ובישראל עוקבים בדריכות.