צנזור חלק מנאומו של פזשכיאן חשף את המאבק על הנרטיב באיראן | פרשנות

רשות השידור הממלכתית באיראן מחקה קטעים מנאומו של הנשיא מסעוד פזשכיאן, שבהם התייחס לעמדתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, בנוגע למשא ומתן עם ארה"ב.

ב-21 ביולי נשא פזשכיאן נאום במרכז הכנסים הבין-לאומי של רשות השידור האיראנית בטהראן. בין היתר סיפר כי ח'מינאי התנגד בתחילה לכל משא ומתן עם וושינגטון, אך לאחר פגישה עמו שינה את עמדתו ואף הורה לפתוח במגעים, במטרה לחלץ את איראן ממצב של "לא מלחמה ולא שלום". אולם הקטע הזה הושמט מן הגרסה ששודרה לציבור בטלוויזיה הממלכתית.