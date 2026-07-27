ממשל טראמפ מהדק את החבל סביב "האחים המוסלמים" | פרשנות

משרד האוצר האמריקני הודיע ב-23 ביולי על הטלת סנקציות על מחמוד אל-אביארי, מזכ"ל המזכירות הכללית של "האחים המוסלמים" ובעל היסטוריה ארוכה של תפקידים בכירים בתנועה. יחד עמו הוטלו סנקציות על שלושה אישים ושלושה גופים הפועלים באינדונזיה, בטורקיה וברצועת עזה.

על פי הודעת משרד האוצר, אותם גופים עסקו בגיוס תרומות שנועדו כביכול לסיוע הומניטרי, אך חלק מהכספים הוסט למימון פעילות צבאית של חמאס ושל מוסדות שכבר הוגדרו בעבר כנתונים לסנקציות אמריקניות.