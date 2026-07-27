ממשל טראמפ מהדק את החבל סביב "האחים המוסלמים" | פרשנות

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גורמים ביטחוניים אומרים כי החלטת משרד האוצר האמריקני בשבוע שעבר להטיל סנקציות על בכירים באחים המוסלמים, מהווה צעד בעל משמעות אסטרטגית

יוני בן מנחם | 27 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

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משרד האוצר האמריקני הודיע ב-23 ביולי על הטלת סנקציות על מחמוד אל-אביארי, מזכ"ל המזכירות הכללית של "האחים המוסלמים" ובעל היסטוריה ארוכה של תפקידים בכירים בתנועה. יחד עמו הוטלו סנקציות על שלושה אישים ושלושה גופים הפועלים באינדונזיה, בטורקיה וברצועת עזה.

על פי הודעת משרד האוצר, אותם גופים עסקו בגיוס תרומות שנועדו כביכול לסיוע הומניטרי, אך חלק מהכספים הוסט למימון פעילות צבאית של חמאס ושל מוסדות שכבר הוגדרו בעבר כנתונים לסנקציות אמריקניות.

המשמעות המעשית של ההחלטה רחבה: כל הנכסים שבידי הגורמים שהוכנסו לרשימות הסנקציות בארה"ב מוקפאים, נאסר על כל גורם אמריקני לקיים עמם קשרים פיננסיים, ונוסף על כך קיים איום בהטלת "סנקציות משניות" גם על בנקים ומוסדות פיננסיים זרים שימשיכו לעבוד עמם.

מפגינים בירדן מניפים את דגלי האחים המוסלמים, 27 בינואר 2023

מפגינים בירדן מניפים את דגלי האחים המוסלמים, 27 בינואר 2023 | צילום: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

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