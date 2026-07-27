ההפוגה בלחימה במפרץ מחזיקה בינתיים; נמשכים מאמצי התיווך בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

שקט מתוח שורר בחזית העימות בין ארה"ב לאיראן, לאחר 13 ימי תקיפות אוויריות של ארה"ב באזור מצר הורמוז. ההתקפות הצבאיות פסקו לעת עתה, בעוד שני הצדדים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות וממשיכים להחליף איומים על הרחבת המלחמה.

ההפוגה בלחימה באה לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הורה לצבא האמריקני להפסיק את התקיפות ביום שישי האחרון, כדי לאפשר למאמצי התיווך של עומאן להתקדם במטרה להביא לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז.