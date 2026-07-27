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גורמים ביטחוניים ומדיניים מעריכים כי משמרות המהפכה אינם מעוניינים בפשרה, הפערים בין הצדדים גדולים וסוגיות מרכזיות נותרו במחלוקת

יוני בן מנחם | 27 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

ההפוגה בלחימה במפרץ מחזיקה בינתיים; נמשכים מאמצי התיווך בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

שקט מתוח שורר בחזית העימות בין ארה"ב לאיראן, לאחר 13 ימי תקיפות אוויריות של ארה"ב באזור מצר הורמוז. ההתקפות הצבאיות פסקו לעת עתה, בעוד שני הצדדים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות וממשיכים להחליף איומים על הרחבת המלחמה.

ההפוגה בלחימה באה לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הורה לצבא האמריקני להפסיק את התקיפות ביום שישי האחרון, כדי לאפשר למאמצי התיווך של עומאן להתקדם במטרה להביא לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז.

מנגד, הודיעה איראן כי השעתה את מתקפות התגובה שלה נגד מדינות האזור, בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 26 במרץ 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 26 במרץ 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

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