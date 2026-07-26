המבחן של אל-חיה – האם יצליח לשקם את חמאס? | פרשנות

בחירתו של ח'ליל אל-חיה לראש הלשכה המדינית של חמאס ממחישה פעם נוספת את אחת התכונות שאפיינו את ארגון הטרור מאז הקמתו – היכולת להתחדש ולהצמיח הנהגה חדשה גם לאחר פגיעה קשה בצמרתו. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.

לדבריהם, עצם קיום הבחירות לראשות הלשכה המדינית, בעיצומה של מלחמה שעדיין נמשכת ברצועת עזה בעצימות נמוכה, מלמד כי ישראל אמנם פגעה קשות בהנהגה המדינית והצבאית של חמאס, אך לא הצליחה לפרק את המסגרת הארגונית שלו.