לאחר שספג את המכה הקשה ביותר בתולדותיו, גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי האתגר הגדול ביותר של המנהיג החדש של ארגון הטרור יהיה ליצור איזון בין הנהגה קולקטיבית לבין היכולת לקבל הכרעות במהירות
יוני בן מנחם | 26 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
המבחן של אל-חיה – האם יצליח לשקם את חמאס? | פרשנות
בחירתו של ח'ליל אל-חיה לראש הלשכה המדינית של חמאס ממחישה פעם נוספת את אחת התכונות שאפיינו את ארגון הטרור מאז הקמתו – היכולת להתחדש ולהצמיח הנהגה חדשה גם לאחר פגיעה קשה בצמרתו. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.
לדבריהם, עצם קיום הבחירות לראשות הלשכה המדינית, בעיצומה של מלחמה שעדיין נמשכת ברצועת עזה בעצימות נמוכה, מלמד כי ישראל אמנם פגעה קשות בהנהגה המדינית והצבאית של חמאס, אך לא הצליחה לפרק את המסגרת הארגונית שלו.
עם זאת, הם מדגישים כי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה ספגה מכה קשה מאוד מאז ה-7 באוקטובר 2023. הפעם ניצב ארגון הטרור בפני אתגר מורכב בהרבה מהחלפת ראש הלשכה המדינית שלו. עליו לבנות מחדש את מנגנוני קבלת ההחלטות לאחר מלחמה שהותירה חלל עמוק הן בדרג המדיני והן בדרג הצבאי.
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