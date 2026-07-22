גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי בחירתו לראשות הלשכה המדינית של חליל אל-חיה, המזוהה עם דרכו של יחיא סינוואר ועם הציר האיראני, משקפת הכרעה אסטרטגית בנוגע לקו בו ימשיך לפעול ארגון הטרור
יוני בן מנחם | 22 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
בחירתו של אל-חיה למנהיג חמאס – חיזוק הקו האיראני בארגון הטרור | פרשנות
בחירתו של ח'ליל אל-חיה ליו"ר הלשכה המדינית של חמאס מבטאת הכרעה אסטרטגית בנוגע לדרך שבה ימשיך ארגון הטרור לאחר המכה הקשה שספג במלחמה – כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים.
למרות חיסולם של בכירי חמאס, ובראשם אסמאעיל הנייה ויחיא סינוואר, בחרו חברי מועצת השורא דווקא באחד האנשים המזוהים ביותר עם הקו הנוקשה של סינוואר ועם הברית האסטרטגית עם איראן.
בישראל ובמערב העריכו כי לאחר המלחמה עשוי חמאס לבחור הנהגה פרגמטית יותר, שתנסה להרחיק אותו מן הקו הרדיקלי שאפיין את סינוואר ותאפשר גמישות מדינית רחבה יותר.
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