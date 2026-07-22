בחירתו של אל-חיה למנהיג חמאס – חיזוק הקו האיראני בארגון הטרור | פרשנות

בחירתו של ח'ליל אל-חיה ליו"ר הלשכה המדינית של חמאס מבטאת הכרעה אסטרטגית בנוגע לדרך שבה ימשיך ארגון הטרור לאחר המכה הקשה שספג במלחמה – כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים.

למרות חיסולם של בכירי חמאס, ובראשם אסמאעיל הנייה ויחיא סינוואר, בחרו חברי מועצת השורא דווקא באחד האנשים המזוהים ביותר עם הקו הנוקשה של סינוואר ועם הברית האסטרטגית עם איראן.