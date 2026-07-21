בוושינגטון ובטהראן ממשיכים להפעיל לחץ צבאי, אך משאירים פתח למשא ומתן. ככל שההכרעה מתרחקת, נראה שהאש הופכת מכלי לניצחון לקלף מיקוח על תנאי ההסדר הבא
יוני בן מנחם | 21 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
בלי הכרעה באופק: האם ארה"ב ואיראן בדרך למלחמת התשה? | פרשנות
חילופי המהלומות הצבאיות בין ארה"ב לאיראן נמשכים, כשמאחורי הקלעים מנסות המתווכות קטאר ופקיסטן לקדם הפסקת אש שתאפשר לשני הצדדים לחזור לשולחן המשא ומתן, ללא הצלחה עד כה, כך לפי גורמים מדיניים בכירים.
רשת "פוקס ניוז" דיווחה אמש, מפי גורמים אמריקנים, כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי להחליט בימים הקרובים האם להרחיב את האש באיראן ולחזור ללחימה בהיקף מלא. לדברי אותם גורמים, במקרה כזה האש תהיה נרחבת ואינטנסיבית יותר, ואם המלחמה תתרחב, ישראל תשתתף בה בסבירות גבוהה.
העימות בין ארה"ב לאיראן עובר בשבועות האחרונים שינוי משמעותי. אם בתחילת המערכה דיברו בוושינגטון על השמדת תוכנית הגרעין, החלשת "ציר ההתנגדות" ואף ערעור יציבות המשטר בטהראן, הרי שכיום נראה כי היעדים הפכו מצומצמים ומעשיים יותר – כך אומרים גורמים מדיניים בכירים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו