בלי הכרעה באופק: האם ארה"ב ואיראן בדרך למלחמת התשה? | פרשנות

חילופי המהלומות הצבאיות בין ארה"ב לאיראן נמשכים, כשמאחורי הקלעים מנסות המתווכות קטאר ופקיסטן לקדם הפסקת אש שתאפשר לשני הצדדים לחזור לשולחן המשא ומתן, ללא הצלחה עד כה, כך לפי גורמים מדיניים בכירים.

רשת "פוקס ניוז" דיווחה אמש, מפי גורמים אמריקנים, כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי להחליט בימים הקרובים האם להרחיב את האש באיראן ולחזור ללחימה בהיקף מלא. לדברי אותם גורמים, במקרה כזה האש תהיה נרחבת ואינטנסיבית יותר, ואם המלחמה תתרחב, ישראל תשתתף בה בסבירות גבוהה.