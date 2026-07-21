חיזבאללה תוקף את עאון – אך נמנע בינתיים מעימות עם צבא לבנון | פרשנות

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, ייפגש היום בבית הלבן בוושינגטון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כשהוא נושא עמו דרישה להפעיל לחץ על ישראל כדי שתתחיל בנסיגה מדרום לבנון. כך מדווחים אמצעי התקשורת בלבנון.

במקביל, וושינגטון הודיעה כי לבנון וישראל החלו ביישום תוכנית "אזורי הפיילוט". דובר צה"ל פרסם הודעה שבה נמסר כי בהמשך להנחיית הדרג המדיני, החל היום פיילוט אזורי של "מרחב בטוח" בדרום לבנון, בשיתוף צבא ארה"ב וצבא לבנון.