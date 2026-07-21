נשיא לבנון צפוי להיפגש היום עם נשיא ארה"ב בבית הלבן. על רקע תחילת שלב הפיילוט, בכירים בארגון הטרור מצהירים כי "הקשרים עם השלטון נותקו" ו"ההשלכות עשויות להיות חמורות"
יוני בן מנחם | 21 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
חיזבאללה תוקף את עאון – אך נמנע בינתיים מעימות עם צבא לבנון | פרשנות
נשיא לבנון, ג'וזף עאון, ייפגש היום בבית הלבן בוושינגטון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כשהוא נושא עמו דרישה להפעיל לחץ על ישראל כדי שתתחיל בנסיגה מדרום לבנון. כך מדווחים אמצעי התקשורת בלבנון.
במקביל, וושינגטון הודיעה כי לבנון וישראל החלו ביישום תוכנית "אזורי הפיילוט". דובר צה"ל פרסם הודעה שבה נמסר כי בהמשך להנחיית הדרג המדיני, החל היום פיילוט אזורי של "מרחב בטוח" בדרום לבנון, בשיתוף צבא ארה"ב וצבא לבנון.
גורמים ביטחוניים מסרו כי צה"ל יבצע היערכות מחדש של כוחותיו באחד מאזורי הפיילוט, כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו, תוך שמירה על ביטחון הכוחות, על הזכות להגנה עצמית ועל הסרת איומים. מדובר במבחן ריבונות לצבא לבנון בשלושת כפרי הפיילוט כגורם הרשמי היחיד המורשה להחזיק בנשק במרחב.
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