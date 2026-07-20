"מה בדיוק יעצור שלושים אלף איש בדרך לעפולה?" | צפו בריאיון

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סא"ל (במיל') עו"ד מוריס הירש, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מציג את ההתעצמות של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים ותרחיש הייחוס שמדאיג אותו: פלישה נוסח השביעי באוקטובר ליישובים ישראליים בתוך ומחוץ לקו הירוק

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במשך שנים הציגה ישראל את מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית כשותפים לשמירת היציבות באזור יו"ש ולמאבק בטרור.

אולם מחקר חדש שפרסם סא"ל (במיל') עו"ד מוריס הירש מתריע מפני הפיכת אותו כוח לאיום משמעותי על ישראל. הירש מציג כי מדובר בכוח חמוש המונה כ-70 אלף איש, מחזיק אמצעי לחימה וכלי רכב משוריינים, עובר הכשרות צבאיות וחורג באופן קיצוני מהמגבלות שנקבעו בהסכמי אוסלו.

כעת הוא מזהיר, כמעט שלוש שנים לאחר ה-7 באוקטובר, מתרחיש דומה באזור אחר. בריאיון לתוכנית האסטרטגים של מגזין אפוק, הוא מפרט על האיום.

 Shutterstock, Thaer Ganaim/PPO, Christopher Furlong / Getty Images 

 Shutterstock, Thaer Ganaim/PPO, Christopher Furlong / Getty Images 

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