"מה בדיוק יעצור שלושים אלף איש בדרך לעפולה?" | צפו בריאיון

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי טהראן מנסה לנקוט באסטרטגיה של הפעלת לחץ ואיומים בניסיון להפוך את ההסלמה הנוכחית למנוף לחץ ולקבע את מעמדה במצר הורמוז, זאת כדי לשפר את נקודת הפתיחה לקראת כל משא ומתן עתידי