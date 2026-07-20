הציר החדש שמתהווה במזרח התיכון – ומדאיג את ישראל | פרשנות

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח כי אתמול הסתיים במצרים תרגיל צבאי משותף עם טורקיה תחת השם "העיט הזהוב", שהתמקד בהתמודדות עם כטב"מים ובביצוע ירי בתרחישים בלתי שגרתיים. בתרגיל השתתפו לוחמי יחידות הצנחנים והקומנדו של צבא מצרים לצד כוחות מיוחדים של צבא טורקיה.

לפי הודעת דובר צבא מצרים, שפורסמה ב-18 ביולי, שלב הסיום של התרגיל, שנמשך כמה ימים, כלל הסתערות על מעוז של ארגון טרור בתוך אזור עירוני, תוך שימוש במסוקים. במהלך התרגיל שוחררו בני ערובה ונעצרו מחבלים.