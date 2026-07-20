הציר החדש שמתהווה במזרח התיכון – ומדאיג את ישראל | פרשנות

התרגילים הצבאיים, ההסכמים הביטחוניים והפגישות בין מצרים, טורקיה ופקיסטן מעידים כי מתחת לפני השטח הולך ומתגבש שיתוף פעולה אסטרטגי רחב. בירושלים עוקבים באדיקות אחר ההתפתחויות
יוני בן מנחם | 20 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
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העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח כי אתמול הסתיים במצרים תרגיל צבאי משותף עם טורקיה תחת השם "העיט הזהוב", שהתמקד בהתמודדות עם כטב"מים ובביצוע ירי בתרחישים בלתי שגרתיים. בתרגיל השתתפו לוחמי יחידות הצנחנים והקומנדו של צבא מצרים לצד כוחות מיוחדים של צבא טורקיה.
לפי הודעת דובר צבא מצרים, שפורסמה ב-18 ביולי, שלב הסיום של התרגיל, שנמשך כמה ימים, כלל הסתערות על מעוז של ארגון טרור בתוך אזור עירוני, תוך שימוש במסוקים. במהלך התרגיל שוחררו בני ערובה ונעצרו מחבלים.
עוד נמסר כי בוצעו תרגילי ירי רגילים ובלתי שגרתיים, אימונים בפריצה לחדרים סגורים, חדירה אנכית באמצעות מדמה מטוס, התמודדות עם מטעני חבלה, ביצוע עזרה ראשונה מצילת חיים, הפעלת כטב"מים ותרגול דרכי ההתמודדות עמם, וכן אימונים בצניחה חופשית באמצעות מתקן מנהרת רוח וביצוע צניחות מבצעיות.
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