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גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי טהראן מנסה לנקוט באסטרטגיה של הפעלת לחץ ואיומים בניסיון להפוך את ההסלמה הנוכחית למנוף לחץ ולקבע את מעמדה במצר הורמוז, זאת כדי לשפר את נקודת הפתיחה לקראת כל משא ומתן עתידי

יוני בן מנחם | 20 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

אחרי קריסת ההבנות: איראן מנסה לקבוע מחיר חדש למשא ומתן | פרשנות

קריסת מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין ארה"ב לאיראן מסמנת את חזרתה של איראן לאסטרטגיה המוכרת של הפעלת לחץ באמצעות שלוחותיה האזוריות, לצד החרפת הרטוריקה הצבאית והתרחקות מהמסלול המדיני – כך אומרים גורמים מדיניים בכירים.

ההצהרות האחרונות של בכירי המשטר האיראני, ובראשם מפקד כוח קודס, אסמאעיל קאא'ני, והיועץ הצבאי של המנהיג העליון, מוחסן רזאאי, משדרות מסר ברור: מבחינת טהראן, עידן "המלחמה והמשא ומתן במקביל" הסתיים. אם תתחדש הדיפלומטיה, היא תתנהל על בסיס כללים חדשים ובמחיר גבוה בהרבה עבור וושינגטון.

קאא'ני הודיע אתמול כי מפקדי ולוחמי "חזיתות ההתנגדות" ימשיכו לפעול בהתאם לקו שמוביל המנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי. ח'מינאי פרסם בשבת הצהרה בכתב בה נמסר כי לאיראן ולציר ההתנגדות יש "לקחים בלתי נשכחים" עבור ארה"ב.

דגל עם תמונותיהם של עלי ומוג'תבא ח'מינאי במהלך טקס זיכרון למנהיג העליון, 14 ביולי 2026

דגל עם תמונותיהם של עלי ומוג'תבא ח'מינאי במהלך טקס זיכרון למנהיג העליון, 14 ביולי 2026 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

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