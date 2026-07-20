אחרי קריסת ההבנות: איראן מנסה לקבוע מחיר חדש למשא ומתן | פרשנות

קריסת מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין ארה"ב לאיראן מסמנת את חזרתה של איראן לאסטרטגיה המוכרת של הפעלת לחץ באמצעות שלוחותיה האזוריות, לצד החרפת הרטוריקה הצבאית והתרחקות מהמסלול המדיני – כך אומרים גורמים מדיניים בכירים.

ההצהרות האחרונות של בכירי המשטר האיראני, ובראשם מפקד כוח קודס, אסמאעיל קאא'ני, והיועץ הצבאי של המנהיג העליון, מוחסן רזאאי, משדרות מסר ברור: מבחינת טהראן, עידן "המלחמה והמשא ומתן במקביל" הסתיים. אם תתחדש הדיפלומטיה, היא תתנהל על בסיס כללים חדשים ובמחיר גבוה בהרבה עבור וושינגטון.