"המאבק בתוך הבית הלבן שמכתיב את המדיניות מול איראן | ריאיון עם פרופ' איתן גלבוע

חילופי האש במפרץ בין ארה"ב לאיראן נמשכים ואף מסלימים. בשלב זה איראן מגיבה על התקיפות האמריקניות בירי לעבר יעדים אמריקניים במפרץ ובירדן. עם זאת, בירושלים ערוכים לתרחיש בו הירי יזלוג לישראל וירחיב את העימות.

מאחורי ההתפתחויות האחרונות עומדות מספר שאלות אודות ההתנהלות האמריקנית, והשיקולים שמובילים את הבית הלבן: האם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מנסה להפעיל לחץ כדי להשיג הסכם טוב יותר, או שהוא מתקדם לעבר מלחמה נוספת? עד כמה הבחירות הקרבות לקונגרס משפיעות על החלטותיו, ומי בסביבתו דוחף לפשרה ומי לעימות? בשיחה עם פרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה"ב, ניסינו להבין את האסטרטגיה האמריקנית – ואת משמעותה עבור ישראל.