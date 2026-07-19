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המומחה לארה"ב, פרופ' איתן גלבוע, מסביר מדוע טראמפ לא יוכל לסיים את כהונתו בתחושה שהובס בידי איראן, וכיצד העימות מול איראן בהורמוז, בחירות האמצע והשאיפה למורשת עשויים לעצב את המשך העימות

יוני בן מנחם | 19 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 7 דק׳

"המאבק בתוך הבית הלבן שמכתיב את המדיניות מול איראן | ריאיון עם פרופ' איתן גלבוע

חילופי האש במפרץ בין ארה"ב לאיראן נמשכים ואף מסלימים. בשלב זה איראן מגיבה על התקיפות האמריקניות בירי לעבר יעדים אמריקניים במפרץ ובירדן. עם זאת, בירושלים ערוכים לתרחיש בו הירי יזלוג לישראל וירחיב את העימות.

מאחורי ההתפתחויות האחרונות עומדות מספר שאלות אודות ההתנהלות האמריקנית, והשיקולים שמובילים את הבית הלבן: האם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מנסה להפעיל לחץ כדי להשיג הסכם טוב יותר, או שהוא מתקדם לעבר מלחמה נוספת? עד כמה הבחירות הקרבות לקונגרס משפיעות על החלטותיו, ומי בסביבתו דוחף לפשרה ומי לעימות? בשיחה עם פרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה"ב, ניסינו להבין את האסטרטגיה האמריקנית – ואת משמעותה עבור ישראל.

נתחיל מפטירתו של הסנאטור לינדזי גראהם. כיצד היא עשויה להשפיע על מדיניות טראמפ כלפי איראן?

Brandon Bell, Tasos Katopodis, U.S. Navy via Getty Images

Brandon Bell, Tasos Katopodis, U.S. Navy via Getty Images

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