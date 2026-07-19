מתקפות הרחפנים האוקראיניות מזניקות את מחיר הסולר בעולם | פרשנות

ביקורו הראשון של ראש הממשלה עלי א-זיידי בארה"ב חשף את עומק המאבק על זהותה של עיראק, בין פירוק המיליציות הפרו איראניות, הרחבת ההשקעות האמריקניות והניסיון להפוך את בגדד לשותפה אסטרטגית של וושינגטון