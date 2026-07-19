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הפגיעה בבתי הזיקוק ובתשתיות האנרגיה ברוסיה צמצמה את הייצור, הובילה את מוסקבה לעצור את יצוא הסולר והחריפה עוד יותר את המחסור בשוק העולמי. המחיר בארה"ב כבר חצה את רף 5 הדולרים לגלון

דורון פסקין | 19 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

מתקפות הרחפנים האוקראיניות מזניקות את מחיר הסולר בעולם | פרשנות

מחיר הסולר הממוצע בארה"ב חצה בסוף השבוע את רף 5 הדולרים לגלון, על רקע שני זעזועים המתרחשים במקביל בשוק האנרגיה העולמי: העימות עם איראן, שפגע בזרימת מוצרי הנפט מהמפרץ הפרסי, והמערכה האוקראינית המתעצמת נגד בתי הזיקוק ותשתיות יצוא הדלק של רוסיה.

לפי נתוני איגוד הנהגים האמריקני, המחיר הארצי הממוצע של גלון סולר הגיע היום ל-5.101 דולרים, לעומת 4.880 דולרים שבוע קודם לכן ו-3.73 דולרים בתקופה המקבילה אשתקד.

אחד הגורמים המרכזיים בהתייקרות הנוכחית הוא החלטתה של מוסקבה לעצור את יצוא הסולר, שהסירה מהשוק העולמי מקור אספקה משמעותי בתקופה שבה ההיצע היה מוגבל ממילא.

תיעוד מפיצוץ בבית הזיקוק גזפרום נפט בדרום-מזרח מוסקבה, 18 ביוני 2026

תיעוד מפיצוץ בבית הזיקוק גזפרום נפט בדרום-מזרח מוסקבה, 18 ביוני 2026 | צילום: AFP via Getty Images

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