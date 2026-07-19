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גורמי ביטחון אומרים כי ההנהגה האיראנית תצטרך לבחון כיצד להציג תגובה על חיסול המנהיג העליון שתיתפס כמשמעותית, אך מבלי לגרור את המדינה למלחמה כוללת

יוני בן מנחם | 19 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

איראן לא תוותר על נקמה בעקבות חיסול ח'מינאי, אך ניצבת בפני אתגר משמעותי | פרשנות

בטקסי האבל באיראן לאחר מותו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, נשמעו קריאות רבות לנקמה. לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, זו אינה תגובה רגשית בלבד.

להערכתם, בעיני המשטר האיראני מדובר באירוע בעל משמעות דתית, היסטורית ופוליטית עמוקה, המחובר לאחד המיתוסים המכוננים של האסלאם השיעי: קרב כרבלאא בשנת 680 לספירה ומורשתו של האימאם חוסיין.

הקריאה השיעית העתיקה "יא לת'אראת אל-חוסיין" – "הוי לנוקמי חוסיין" – סימלה במשך מאות שנים את התפיסה שלפיה עוול היסטורי מחייב תיקון, וכי דם שנשפך מחייב תגובה. מאז המהפכה האסלאמית בשנת 1979 הפכה הרפובליקה האסלאמית את הזיכרון הזה לכלי פוליטי, שבאמצעותו היא מציגה את מאבקיה נגד ארה"ב, ישראל ויריבותיה האזוריות כהמשך ישיר למאבקם של הקדושים השיעים במדכאים.

המונים בהלווייתו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, בעיר משהד באיראן, 9 ביולי 2026

המונים בהלווייתו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, בעיר משהד באיראן, 9 ביולי 2026 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

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