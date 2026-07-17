האתגר הבא של ישראל – חמאס מעביר את מרכז הכובד שלו לטורקיה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי מלחמת "חרבות ברזל" שינתה מן היסוד לא רק את מצבו הצבאי של חמאס ברצועת עזה, אלא גם את מבנה הנהגתו.

בעוד שישראל הצליחה לחסל רבים ממפקדי הזרוע הצבאית ולפגוע קשות במערך הפיקוד של הארגון בתוך הרצועה, התחולל במקביל תהליך שקט אך בעל משמעות אסטרטגית: מרכז הכובד של הנהגת חמאס עבר בהדרגה אל מחוץ לעזה, ובראש ובראשונה לטורקיה.