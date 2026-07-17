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איסטנבול הפכה למוקד ממנו מתנהלים קשרי החוץ של חמאס, התייעצויות אסטרטגיות ועוד. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי המציאות החדשה מחייבת שינוי תפיסתי מצד ישראל – גם אם יפורק לגמרי בעזה, ארגון הטרור יוכל להמשיך לתפקד הרחק מזירת הלחימה

יוני בן מנחם | 17 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

האתגר הבא של ישראל – חמאס מעביר את מרכז הכובד שלו לטורקיה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי מלחמת "חרבות ברזל" שינתה מן היסוד לא רק את מצבו הצבאי של חמאס ברצועת עזה, אלא גם את מבנה הנהגתו.

בעוד שישראל הצליחה לחסל רבים ממפקדי הזרוע הצבאית ולפגוע קשות במערך הפיקוד של הארגון בתוך הרצועה, התחולל במקביל תהליך שקט אך בעל משמעות אסטרטגית: מרכז הכובד של הנהגת חמאס עבר בהדרגה אל מחוץ לעזה, ובראש ובראשונה לטורקיה.

אם בעבר התבססה הנהגת החוץ של חמאס על כמה מוקדים, ובהם דמשק, דוחא וביירות, הרי שמאז ה-7 באוקטובר 2023 הולך ומתחזק מעמדה של איסטנבול כמרכז הפעילות החשוב ביותר של ארגון הטרור מחוץ לשטחי הלחימה.

שר החוץ של טורקיה, הקאן פידאן, ובכירים נוספים של ממשלת טורקיה, מארחים משלחת של בכירי חמאס באיסטנבול, 1 באוגוסט 2025

שר החוץ של טורקיה, הקאן פידאן, ובכירים נוספים בממשלת טורקיה, מארחים משלחת של בכירי חמאס באיסטנבול, 1 באוגוסט 2025 | מקור: עמוד הפייסבוק הרשמי של משרד החוץ הטורקי

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