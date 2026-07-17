בין וושינגטון לטהראן: הקרב על עתידה של עיראק רק מתחיל | פרשנות

ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, ביקר השבוע לראשונה בוושינגטון מאז כניסתו לתפקיד. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ממשל טראמפ ביקש להציג את הביקור כנקודת מפנה – מעבר ממערכת יחסים שהתבססה במשך שני עשורים על נוכחות צבאית אמריקנית לשותפות כלכלית, אנרגטית וביטחונית חדשה.

אלא שבפועל עורר הביקור מחלוקת חריפה בעיראק, וחשף את עומק הקרע הפנימי במדינה ואת המאבק המתנהל על זהותה ועל כיוון התפתחותה.