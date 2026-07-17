ביקורו הראשון של ראש הממשלה עלי א-זיידי בארה"ב חשף את עומק המאבק על זהותה של עיראק, בין פירוק המיליציות הפרו איראניות, הרחבת ההשקעות האמריקניות והניסיון להפוך את בגדד לשותפה אסטרטגית של וושינגטון
יוני בן מנחם | 17 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
בין וושינגטון לטהראן: הקרב על עתידה של עיראק רק מתחיל | פרשנות
ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, ביקר השבוע לראשונה בוושינגטון מאז כניסתו לתפקיד. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ממשל טראמפ ביקש להציג את הביקור כנקודת מפנה – מעבר ממערכת יחסים שהתבססה במשך שני עשורים על נוכחות צבאית אמריקנית לשותפות כלכלית, אנרגטית וביטחונית חדשה.
אלא שבפועל עורר הביקור מחלוקת חריפה בעיראק, וחשף את עומק הקרע הפנימי במדינה ואת המאבק המתנהל על זהותה ועל כיוון התפתחותה.
על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, הרגע שעורר את הסערה התרחש בבית הלבן, כאשר הנשיא, דונלד טראמפ, הזכיר את מפקד כוח קודס, קאסם סולימאני, וסגן יו"ר "אל-חשד א-שעבי", אבו מהדי אל-מוהנדס, שחוסלו בשנת 2020, ושאל את א-זיידי אם חיסולם "עשה טובה לעיראק".
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