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צבא ארה"ב אישר כי תקף הלילה את האי הנחשב לנקודה אסטרטגית במצר הורמוז

יוני בן מנחם | 16 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

נקודת מפתח לשליטה בהורמוז – חשיבותו של האי טנב שהותקף על ידי ארה"ב | פרשנות

התקיפות האמריקניות הלילה על האי טנב הגדול החזירו למוקד העימות את אחת הנקודות הרגישות והאסטרטגיות ביותר בכניסה למצר הורמוז.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי במהלך גל תקיפות שנמשך כ-90 דקות הותקפו מערכות הגנה חופיות, מחסני נשק ומשגרי טילי שיוט. לדבריו, מטרת התקיפות הייתה לצמצם את יכולתה של איראן לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז.

האי טנב הגדול הוא חלק ממערך איים הכולל את אבו מוסא, טנב הקטן, קשם, לארכ, הורמוז וסירי. להערכת גורמים ביטחוניים, מערך זה נחשב ל"קשת ההגנה" של איראן סביב מצר הורמוז.

האי טנב הגדול

האי טנב הגדול | צילום: Wikimedia by Fars Media Corporation, CC BY 4.0

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