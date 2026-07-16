נקודת מפתח לשליטה בהורמוז – חשיבותו של האי טנב שהותקף על ידי ארה"ב | פרשנות

המכתב לקונגרס מעניק לנשיא מרחב פעולה צבאי נוסף, אך גם פותח מרוץ נגד הזמן: להשיב את חופש השייט במצר הורמוז, לכפות ויתורים על טהראן ולהציג הישג לפני בחירות האמצע - מבלי להיגרר למלחמה קרקעית ממושכת