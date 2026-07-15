המכתב לקונגרס מעניק לנשיא מרחב פעולה צבאי נוסף, אך גם פותח מרוץ נגד הזמן: להשיב את חופש השייט במצר הורמוז, לכפות ויתורים על טהראן ולהציג הישג לפני בחירות האמצע – מבלי להיגרר למלחמה קרקעית ממושכת
יוני בן מנחם | 15 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
טראמפ איפס את שעון המלחמה – ועכשיו עליו להשיג הישג בתוך 60 יום | פרשנות
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, העלה את העימות עם איראן מדרגה, לאחר שהודיע רשמית במכתב לקונגרס כי חידוש התקיפות האמריקניות ב-7 ביולי מסמן את פתיחתה של מלחמה חדשה נגד איראן.
בכך העניק לעצמו חלון זמן נוסף של 60 יום, שבמהלכו יוכל להמשיך בפעילות הצבאית ללא אישור מפורש של הקונגרס, בהתאם לחוק סמכויות המלחמה.
גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי מאחורי המהלך המשפטי מסתתרת מציאות מורכבת בהרבה. טראמפ מבקש להשיג שלוש מטרות בעת ובעונה אחת: לפתוח מחדש את מצר הורמוז לתנועה חופשית, לכפות על איראן ויתורים אסטרטגיים במסגרת משא ומתן, ולהציג הישג ביטחוני משמעותי לקראת בחירות האמצע בנובמבר.
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