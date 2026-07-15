טראמפ איפס את שעון המלחמה – ועכשיו עליו להשיג הישג בתוך 60 יום | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, העלה את העימות עם איראן מדרגה, לאחר שהודיע רשמית במכתב לקונגרס כי חידוש התקיפות האמריקניות ב-7 ביולי מסמן את פתיחתה של מלחמה חדשה נגד איראן.

בכך העניק לעצמו חלון זמן נוסף של 60 יום, שבמהלכו יוכל להמשיך בפעילות הצבאית ללא אישור מפורש של הקונגרס, בהתאם לחוק סמכויות המלחמה.