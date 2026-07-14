מחירי האנרגיה ירדו, האינפלציה נסוגה: הקלה מפתיעה למשקי הבית בארה"ב | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי נשיא ארה"ב עדיין נמנע ממלחמה כוללת לפני בחירות האמצע, והחליט לעבור לאסטרטגיה של "משא ומתן תחת אש". לדבריהם, מאחורי הקלעים נמשכים מגעים בין הצדדים