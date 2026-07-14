כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הירידה במחירי הנפט והבנזין משכה את מדד המחירים מטה בחודש יוני והביאה לנתון נמוך בהרבה מהתחזיות. עם זאת, הסלמה מחודשת במצר הורמוז עלולה להפוך את המגמה

דורון פסקין | 14 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מחירי האנרגיה ירדו, האינפלציה נסוגה: הקלה מפתיעה למשקי הבית בארה"ב | פרשנות

האינפלציה בארה"ב רשמה ביוני ירידה חדה מהצפוי, לאחר שהנסיגה במחירי הנפט והדלק סיפקה למשקי הבית הקלה ראשונה מאז הזינוק במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה עם איראן.

מדד המחירים לצרכן ירד ביוני ב-0.4% לעומת מאי, לאחר עלייה של 0.5% בחודש הקודם. זו הייתה הירידה החודשית החדה ביותר במדד מאז אפריל 2020. קצב האינפלציה השנתי ירד מ-4.2% במאי ל-3.5% ביוני, לעומת תחזיות מוקדמות שצפו אינפלציה שנתית של כ-3.8%.

גם מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, היה נמוך מהתחזיות. המדד נותר ללא שינוי ביוני, לאחר עלייה של 0.2% במאי, וקצב אינפלציית הליבה השנתי ירד מ-2.9% ל-2.6%.

תחנת דלק של חברת שברון בלוס אנג'לס, 28 באפריל 2026

תחנת דלק של חברת שברון בלוס אנג'לס, 28 באפריל 2026 | צילום: Frederic J. BROWN / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון, ג'וזף עאון, 9 ביולי 2025
המבחן של עאון – לבנון בין וושינגטון לטהראן | פרשנות

יוני בן מנחם

סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון צפוי להיפתח מחר. בשבוע הבא ייפגש נשיא לבנון עם נשיא ארה"ב בוושינגטון. לפי פרשנים לבנונים, בלבנון מעריכים כי נפתח חלון הזדמנויות נדיר לקידום הסכם המסגרת עם ישראל

בנק "איינדה" בטהראן, 14 בינואר 2017
הסנקציות החדשות חושפות את עקב האכילס של המשטר האיראני | פרשנות

יוני בן מנחם

וושינגטון עוברת למלחמה ברשתות הכספים של האליטה השלטת באיראן. במוקד ניצב איש העסקים עלי אנסארי, שלפי ארה"ב מנהל את אחת מרשתות ההון החשובות ביותר של המעגל המקורב למנהיג העליון מוג'תבא ח'מינאי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בדצמבר 2025
בירושלים מעריכים: טראמפ מכה באיראן – אך מכוון להסכם | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי נשיא ארה"ב עדיין נמנע ממלחמה כוללת לפני בחירות האמצע, והחליט לעבור לאסטרטגיה של "משא ומתן תחת אש". לדבריהם, מאחורי הקלעים נמשכים מגעים בין הצדדים

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, במהלך התכנסות הפרלמנט הסורי החדש אתמול
הפרלמנט הסורי חזר לפעול, אך השפעתו על החלטות א-שרע צפויה להיות נמוכה | פרשנות

דורון פסקין

מועצת העם של סוריה התכנסה אתמול לראשונה מאז נפילת משטר אסד ובחרה יו"ר חדש. אף שהקמתה מסמנת שלב נוסף בבניית מוסדות השלטון, הרכבה וסמכויותיה מותירים את מרכז הכוח בידי הנשיא

יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, מוחמד באקר קאליבף; מפקד משמרות המהפכה, הגנרל אחמד ואחידי
מחריף המאבק הפנימי בצמרת האיראנית | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מציינים כי בימים האחרונים נראה שהעימות הצבאי סביב מצר הורמוז והמשא ומתן עם ארה"ב מעמיקים את הקרע בין המחנה הפרגמטי התומך בהסכם עם ארה"ב לבין משמרות המהפכה המציגים קו ניצי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, בשולי פסגת נאט"ו באנקרה, 8 ביולי 2026
טראמפ מבקש להפוך את דמשק למנוף לחץ מול חיזבאללה בלבנון | פרשנות

יוני בן מנחם

הממשל האמריקני רואה בסוריה החדשה כלי אפשרי לבלימת הברחות הנשק ולהחלשת חיזבאללה. עם זאת, בדמשק נזהרים מחזרה למורשת ההתערבות הסורית בלבנון

שתפו: