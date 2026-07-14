הירידה במחירי הנפט והבנזין משכה את מדד המחירים מטה בחודש יוני והביאה לנתון נמוך בהרבה מהתחזיות. עם זאת, הסלמה מחודשת במצר הורמוז עלולה להפוך את המגמה
דורון פסקין | 14 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
מחירי האנרגיה ירדו, האינפלציה נסוגה: הקלה מפתיעה למשקי הבית בארה"ב | פרשנות
האינפלציה בארה"ב רשמה ביוני ירידה חדה מהצפוי, לאחר שהנסיגה במחירי הנפט והדלק סיפקה למשקי הבית הקלה ראשונה מאז הזינוק במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה עם איראן.
מדד המחירים לצרכן ירד ביוני ב-0.4% לעומת מאי, לאחר עלייה של 0.5% בחודש הקודם. זו הייתה הירידה החודשית החדה ביותר במדד מאז אפריל 2020. קצב האינפלציה השנתי ירד מ-4.2% במאי ל-3.5% ביוני, לעומת תחזיות מוקדמות שצפו אינפלציה שנתית של כ-3.8%.
גם מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, היה נמוך מהתחזיות. המדד נותר ללא שינוי ביוני, לאחר עלייה של 0.2% במאי, וקצב אינפלציית הליבה השנתי ירד מ-2.9% ל-2.6%.
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