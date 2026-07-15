הסכם המסגרת עומד למבחן: ישראל ולבנון בסבב שיחות משמעותי | פרשנות

סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון, שיפתח היום רשמית ברומא בחסות אמריקנית, עשוי להיות המבחן המשמעותי ביותר מאז גובש הסכם המסגרת בין שתי המדינות – כך מעריכים גורמים מדיניים בכירים.

עד כה התמקדו הצדדים בעיקר בגיבוש עקרונות ובהצהרות מדיניות. כעת הם נדרשים לעבור לשלב המורכב באמת: יישום ההבנות בשטח.

המעבר הזה חושף את הפערים העמוקים בין מטרותיהם של השחקנים המעורבים. וושינגטון מבקשת לבסס מודל חדש של יציבות ביטחונית בדרום לבנון; ישראל דורשת ערבויות שימנעו את שיקומו הצבאי של חיזבאללה; ממשלת לבנון מבקשת להציג הישג בדמות השבת ריבונותה; ואילו חיזבאללה רואה במהלך כולו ניסיון לפרקו מנשקו באמצעות לחץ מדיני, לאחר שהדבר לא הושג באמצעות מלחמה.