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גורמים בכירים בירושלים מציינים כי ההסכם שגובש בין המדינות קבע קווים כלליים ועקרונות. כעת תיבחן השאלה האם ניתן לעבור לשלב של יישום ההבנות בשטח

יוני בן מנחם | 15 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

הסכם המסגרת עומד למבחן: ישראל ולבנון בסבב שיחות משמעותי | פרשנות

סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון, שיפתח היום רשמית ברומא בחסות אמריקנית, עשוי להיות המבחן המשמעותי ביותר מאז גובש הסכם המסגרת בין שתי המדינות – כך מעריכים גורמים מדיניים בכירים.

עד כה התמקדו הצדדים בעיקר בגיבוש עקרונות ובהצהרות מדיניות. כעת הם נדרשים לעבור לשלב המורכב באמת: יישום ההבנות בשטח.

המעבר הזה חושף את הפערים העמוקים בין מטרותיהם של השחקנים המעורבים. וושינגטון מבקשת לבסס מודל חדש של יציבות ביטחונית בדרום לבנון; ישראל דורשת ערבויות שימנעו את שיקומו הצבאי של חיזבאללה; ממשלת לבנון מבקשת להציג הישג בדמות השבת ריבונותה; ואילו חיזבאללה רואה במהלך כולו ניסיון לפרקו מנשקו באמצעות לחץ מדיני, לאחר שהדבר לא הושג באמצעות מלחמה.

נשיא לבנון ג'וזף עאון; ראש הממשלה בנימין נתניהו

נשיא לבנון ג'וזף עאון; ראש הממשלה בנימין נתניהו | צילומים: Andreas SOLARO / AFP via Getty Images, RONEN ZVULUN / POOL / AFP via Getty Images

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