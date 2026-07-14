המבחן של עאון – לבנון בין וושינגטון לטהראן | פרשנות

הסבב השישי של המשא ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, בתיווך אמריקני, צפוי להיפתח מחר, 15 ביולי, ברומא ולהימשך גם ביום שלמחרת.

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי השלכותיו הישירות של העימות הצבאי המחודש בין ארה"ב לאיראן מורגשות גם בלבנון, שבה מתחולל במקביל מאבק אסטרטגי על שאלת הריבונות: האם עתידה של המדינה ייקבע בביירות, או ימשיך להיות מוכתב במסגרת המאבק האזורי בין איראן לארה"ב.