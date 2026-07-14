כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון צפוי להיפתח מחר. בשבוע הבא ייפגש נשיא לבנון עם נשיא ארה"ב בוושינגטון. לפי פרשנים לבנונים, בלבנון מעריכים כי נפתח חלון הזדמנויות נדיר לקידום הסכם המסגרת עם ישראל

יוני בן מנחם | 14 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

המבחן של עאון – לבנון בין וושינגטון לטהראן | פרשנות

הסבב השישי של המשא ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, בתיווך אמריקני, צפוי להיפתח מחר, 15 ביולי, ברומא ולהימשך גם ביום שלמחרת.

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי השלכותיו הישירות של העימות הצבאי המחודש בין ארה"ב לאיראן מורגשות גם בלבנון, שבה מתחולל במקביל מאבק אסטרטגי על שאלת הריבונות: האם עתידה של המדינה ייקבע בביירות, או ימשיך להיות מוכתב במסגרת המאבק האזורי בין איראן לארה"ב.

דווקא בעיצומה של ההסלמה האזורית גוברת בביירות ההערכה כי נפתח חלון הזדמנויות נדיר לקידום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, בתיווך אמריקני.

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, 9 ביולי 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, 9 ביולי 2025 | צילום: PETROS KARADJIAS/POOL/AFP via Getty Images)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בנק "איינדה" בטהראן, 14 בינואר 2017
הסנקציות החדשות חושפות את עקב האכילס של המשטר האיראני | פרשנות

יוני בן מנחם

וושינגטון עוברת למלחמה ברשתות הכספים של האליטה השלטת באיראן. במוקד ניצב איש העסקים עלי אנסארי, שלפי ארה"ב מנהל את אחת מרשתות ההון החשובות ביותר של המעגל המקורב למנהיג העליון מוג'תבא ח'מינאי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בדצמבר 2025
בירושלים מעריכים: טראמפ מכה באיראן – אך מכוון להסכם | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי נשיא ארה"ב עדיין נמנע ממלחמה כוללת לפני בחירות האמצע, והחליט לעבור לאסטרטגיה של "משא ומתן תחת אש". לדבריהם, מאחורי הקלעים נמשכים מגעים בין הצדדים

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, במהלך התכנסות הפרלמנט הסורי החדש אתמול
הפרלמנט הסורי חזר לפעול, אך השפעתו על החלטות א-שרע צפויה להיות נמוכה | פרשנות

דורון פסקין

מועצת העם של סוריה התכנסה אתמול לראשונה מאז נפילת משטר אסד ובחרה יו"ר חדש. אף שהקמתה מסמנת שלב נוסף בבניית מוסדות השלטון, הרכבה וסמכויותיה מותירים את מרכז הכוח בידי הנשיא

יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, מוחמד באקר קאליבף; מפקד משמרות המהפכה, הגנרל אחמד ואחידי
מחריף המאבק הפנימי בצמרת האיראנית | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מציינים כי בימים האחרונים נראה שהעימות הצבאי סביב מצר הורמוז והמשא ומתן עם ארה"ב מעמיקים את הקרע בין המחנה הפרגמטי התומך בהסכם עם ארה"ב לבין משמרות המהפכה המציגים קו ניצי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, בשולי פסגת נאט"ו באנקרה, 8 ביולי 2026
טראמפ מבקש להפוך את דמשק למנוף לחץ מול חיזבאללה בלבנון | פרשנות

יוני בן מנחם

הממשל האמריקני רואה בסוריה החדשה כלי אפשרי לבלימת הברחות הנשק ולהחלשת חיזבאללה. עם זאת, בדמשק נזהרים מחזרה למורשת ההתערבות הסורית בלבנון

הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בעיר נג'ף בעיראק, 8 ביולי 2026
הלווית ח'מינאי בעיראק – מסר לוושינגטון בנוגע לעומק ההשפעה האיראנית במדינה | פרשנות

יוני בן מנחם

המפגן ההמוני בערים נג'ף ובכרבלא המחיש כי למרות הלחצים האמריקניים והמאמצים לפרק את המיליציות השיעיות מנשקן, איראן עדיין מחזיקה במנופי כוח משמעותיים בעיראק

שתפו: