סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון צפוי להיפתח מחר. בשבוע הבא ייפגש נשיא לבנון עם נשיא ארה"ב בוושינגטון. לפי פרשנים לבנונים, בלבנון מעריכים כי נפתח חלון הזדמנויות נדיר לקידום הסכם המסגרת עם ישראל
יוני בן מנחם | 14 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
המבחן של עאון – לבנון בין וושינגטון לטהראן | פרשנות
הסבב השישי של המשא ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, בתיווך אמריקני, צפוי להיפתח מחר, 15 ביולי, ברומא ולהימשך גם ביום שלמחרת.
גורמים מדיניים בכירים אומרים כי השלכותיו הישירות של העימות הצבאי המחודש בין ארה"ב לאיראן מורגשות גם בלבנון, שבה מתחולל במקביל מאבק אסטרטגי על שאלת הריבונות: האם עתידה של המדינה ייקבע בביירות, או ימשיך להיות מוכתב במסגרת המאבק האזורי בין איראן לארה"ב.
דווקא בעיצומה של ההסלמה האזורית גוברת בביירות ההערכה כי נפתח חלון הזדמנויות נדיר לקידום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, בתיווך אמריקני.
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