בירושלים מעריכים: טראמפ מכה באיראן – אך מכוון להסכם | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי למרות חידוש המצור הימי האמריקני על איראן והתקיפות האוויריות נגד יעדים באזור מצר הורמוז, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עדיין מעוניין להגיע להסכם קבע עם טהראן ולהימנע מחידוש המלחמה העצימה, לנוכח בחירות האמצע הצפויות בחודש נובמבר.

אמש אמר טראמפ לתקשורת האמריקנית: "אנחנו פוגעים בהם בעוצמה. אנחנו משמידים את יכולותיהם ההתקפיות ושולטים במצר". הוא הוסיף כי ארה"ב דורשת לקבל החזר כספי בעבור אבטחת מצר הורמוז: "הגנו על המצר במשך 50 שנה ויותר, ומעולם לא שילמו לנו על כך. כעת נשמור עליו ונקבל תשלום בעבור ההגנה". לצד זאת הוסיף כי הוא סבור שיש אפשרות להגיע להסכם.