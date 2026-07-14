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וושינגטון עוברת למלחמה ברשתות הכספים של האליטה השלטת באיראן. במוקד ניצב איש העסקים עלי אנסארי, שלפי ארה"ב מנהל את אחת מרשתות ההון החשובות ביותר של המעגל המקורב למנהיג העליון מוג'תבא ח'מינאי

יוני בן מנחם | 14 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

הסנקציות החדשות חושפות את עקב האכילס של המשטר האיראני | פרשנות

משרד האוצר האמריקני הטיל ב-10 ביולי סנקציות חדשות על איש העסקים האיראני עלי אנסארי, מהדמויות הבולטות והעשירות במגזר העסקי באיראן, ועל שורה של חברות פיננסיות.

לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, לא מדובר בעוד צעד שגרתי במסגרת הלחץ הכלכלי על איראן, אלא בשינוי מהותי בגישתה של וושינגטון: מעבר מהפעלת לחץ על מוסדות המדינה האיראנית לפגיעה ישירה במנגנוני הכוח הכלכליים של האליטה השלטת ובמעגל המקורב למנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי.

המהלך מגיע על רקע ההסלמה במצר הורמוז, ומאותת כי הממשל האמריקני רואה במערכה הכלכלית כלי מרכזי, שאינו נופל בחשיבותו מהלחץ הצבאי והמדיני.

בנק "איינדה" בטהראן, 14 בינואר 2017

בנק "איינדה" בטהראן, 14 בינואר 2017 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

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