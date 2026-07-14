הסנקציות החדשות חושפות את עקב האכילס של המשטר האיראני | פרשנות

משרד האוצר האמריקני הטיל ב-10 ביולי סנקציות חדשות על איש העסקים האיראני עלי אנסארי, מהדמויות הבולטות והעשירות במגזר העסקי באיראן, ועל שורה של חברות פיננסיות.

לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, לא מדובר בעוד צעד שגרתי במסגרת הלחץ הכלכלי על איראן, אלא בשינוי מהותי בגישתה של וושינגטון: מעבר מהפעלת לחץ על מוסדות המדינה האיראנית לפגיעה ישירה במנגנוני הכוח הכלכליים של האליטה השלטת ובמעגל המקורב למנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי.