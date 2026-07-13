מועצת העם של סוריה התכנסה אתמול לראשונה מאז נפילת משטר אסד ובחרה יו"ר חדש. אף שהקמתה מסמנת שלב נוסף בבניית מוסדות השלטון, הרכבה וסמכויותיה מותירים את מרכז הכוח בידי הנשיא
דורון פסקין | 13 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
הפרלמנט הסורי חזר לפעול, אך השפעתו על החלטות א-שרע צפויה להיות נמוכה | פרשנות
"מועצת העם", הפרלמנט הסורי החדש, התכנסה אתמול לישיבתה הראשונה מאז הפלת משטרו של בשאר אסד בדצמבר 2024. הכינוס נועד להשלים שלב נוסף בהקמת מוסדות השלטון בתקופת המעבר.
חברי המועצה נשבעו אמונים ובחרו בעבד אל-חמיד עקיל אל-עוואק לתפקיד יו"ר הפרלמנט. אל-עוואק, בן 60, יליד מחוז חסכה, הוא משפטן המתמחה במשפט חוקתי ומנהלי, והיה חבר בוועדה שניסחה את ההצהרה החוקתית הזמנית שעל פיה מתנהלת כיום סוריה.
לכינוס ישנה משמעות סמלית ומוסדית. במשך כ-19 חודשים פעלה סוריה ללא רשות מחוקקת, בעוד הממשלה והנשיא, אחמד א-שרע, קיבלו החלטות מרכזיות באמצעות צווים. הקמת הפרלמנט יוצרת גוף פורמלי שיוכל לדון בחוקים, לאשר את תקציב המדינה ולהעניק תוקף להסכמים בין-לאומיים.
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