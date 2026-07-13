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גורמים בכירים בירושלים מציינים כי בימים האחרונים נראה שהעימות הצבאי סביב מצר הורמוז והמשא ומתן עם ארה"ב מעמיקים את הקרע בין המחנה הפרגמטי התומך בהסכם עם ארה"ב לבין משמרות המהפכה המציגים קו ניצי

יוני בן מנחם | 13 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מחריף המאבק הפנימי בצמרת האיראנית | פרשנות

גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים אומרים כי בימים האחרונים ניכרת החרפה במאבק הפנימי בצמרת האיראנית, על רקע העימות בין איראן לארה"ב סביב השליטה במצר הורמוז.

לדבריהם, ארה"ב ממשיכה לקיים מגעים חשאיים, באמצעות מתווכות, עם יו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבף, ועם שר החוץ, עבאס עראקצ'י. השניים מפגינים גישה מתונה יחסית ורצון להגיע להסכם, בעוד משמרות המהפכה דבקים בקו נוקשה ודוחפים להסלמה.

הגנרל אחמד ואחידי, מפקד משמרות המהפכה, טוען כי ארה"ב רימתה את איראן כאשר הובילה את מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, הסותר את ההבנות שהושגו עם טהראן, ובכך הפקירה את חיזבאללה לחסדיה של ישראל. במקביל, האמריקנים הטילו מחדש הגבלות על ייצוא הנפט האיראני, ואיראן לא קיבלה את הכספים שהובטחו לה.

יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, מוחמד באקר קאליבף; מפקד משמרות המהפכה, הגנרל אחמד ואחידי

יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, מוחמד באקר קאליבף; מפקד משמרות המהפכה, הגנרל אחמד ואחידי | צילומים: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

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