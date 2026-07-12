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הממשל האמריקני רואה בסוריה החדשה כלי אפשרי לבלימת הברחות הנשק ולהחלשת חיזבאללה. עם זאת, בדמשק נזהרים מחזרה למורשת ההתערבות הסורית בלבנון

יוני בן מנחם | 12 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

טראמפ מבקש להפוך את דמשק למנוף לחץ מול חיזבאללה בלבנון | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך לקדם רעיון לפיו יופקד בידי סוריה חלק מהטיפול במשבר הלבנוני.

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי מבחינת טראמפ, לנשיא סוריה, אחמד א-שרע, יש יכולת לסייע בצמצום כוחו של חיזבאללה, לבלום את זרימת אמצעי הלחימה לארגון הטרור ואף לתרום לייצובה של לבנון.

טראמפ שב והעלה את הרעיון בפגישתו ב-8 ביולי עם א-שרע, בשולי פסגת נאט"ו באנקרה, לאחר שכבר בחודש יוני הציע להעניק לדמשק תפקיד במאמצים לפירוק חיזבאללה מנשקו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, בשולי פסגת נאט"ו באנקרה, 8 ביולי 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, בשולי פסגת נאט"ו באנקרה, 8 ביולי 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

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