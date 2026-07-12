הלווית ח'מינאי בעיראק – מסר לוושינגטון בנוגע לעומק ההשפעה האיראנית במדינה | פרשנות

הלווייתו ההמונית של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי ח'מינאי, שנערכה בשבוע שעבר בעיראק בערים נג'ף וכרבלא הקדושות לשיעה, הייתה הרבה מעבר לטקס דתי או לאירוע אבל.

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי היא הפכה למפגן כוח פוליטי ואסטרטגי של "ציר ההתנגדות" האיראני, והמחישה כי חרף הלחצים האמריקניים והמאמצים לצמצם את כוחן של המיליציות השיעיות, איראן ממשיכה להחזיק במנופי השפעה משמעותיים בעיראק.