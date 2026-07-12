המפגן ההמוני בערים נג'ף ובכרבלא המחיש כי למרות הלחצים האמריקניים והמאמצים לפרק את המיליציות השיעיות מנשקן, איראן עדיין מחזיקה במנופי כוח משמעותיים בעיראק
יוני בן מנחם | 12 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
הלווית ח'מינאי בעיראק – מסר לוושינגטון בנוגע לעומק ההשפעה האיראנית במדינה | פרשנות
הלווייתו ההמונית של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי ח'מינאי, שנערכה בשבוע שעבר בעיראק בערים נג'ף וכרבלא הקדושות לשיעה, הייתה הרבה מעבר לטקס דתי או לאירוע אבל.
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי היא הפכה למפגן כוח פוליטי ואסטרטגי של "ציר ההתנגדות" האיראני, והמחישה כי חרף הלחצים האמריקניים והמאמצים לצמצם את כוחן של המיליציות השיעיות, איראן ממשיכה להחזיק במנופי השפעה משמעותיים בעיראק.
להערכת אותם גורמים, היקף ההשתתפות במסע ההלוויה, לצד נוכחותם הבולטת של מנהיגי המיליציות ובכירי "אל-חשד א-שעבי", שיגר מסר ברור לוושינגטון: עיראק נותרה אחת מזירות ההשפעה המרכזיות של איראן במזרח התיכון, וכל ניסיון לשנות את מאזן הכוחות בה ייתקל במציאות פוליטית, ביטחונית וחברתית מורכבת.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו