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מה נשאר מהזרוע הצבאית של חמאס, מי מנהל את הרצועה בפועל, ומדוע לדעת גיא אביעד, היסטוריון צבאי וחוקר חמאס, ישראל עדיין קוראת את התנועה באופן שגוי

יוני בן מנחם | 12 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 16 דק׳

מדוע "היום שאחרי" עוד לא הגיע לעזה

כחצי שנה אחרי שהוקמה מועצת השלום לרצועת עזה, התוכנית האמריקנית ל"יום שאחרי" הייתה אמורה כבר לעבור לשלב הביצוע: מועצה בין-לאומית שתפקח על המעבר משלטון חמאס, ועדה פלסטינית טכנוקרטית שתנהל את הרצועה בפועל, כוח ייצוב בין-לאומי שייפרס בשטח, ותהליך מדורג של פירוז חמאס והפלגים מנשקם.

בפועל, רוב המרכיבים האלה עדיין תקועים: כוח הייצוב הבין-לאומי לא נפרס בתוך הרצועה; ועדת הטכנוקרטים אינה מנהלת את הרצועה, וחמאס ממשיך להחזיק בנשק ובמערכי שליטה אזרחיים וצבאיים.

על פי דיווחים בתקשורת הערבית, ניקולאי מלדנוב, הנציג העליון לעזה מטעם מועצת השלום, העביר למתווכים ולפלגים הפלסטיניים נוסח מתוקן שנועד לקדם את יישום תוכנית השלום של טראמפ. אחד הסעיפים המרכזיים בו עוסק בנשק: במקום מסירה ישירה לישראל או "פירוק" מלא ומיידי, תהליך מדורג של מיפוי ואיסוף נשק, ומסירתו לגוף הטכנוקרטי שאמור לנהל את הרצועה.

צילום: Eyad Baba/AFP via Getty Images, Menahem Kahana/Getty Images, Sharon Aronowicz/AFP via Getty Images

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