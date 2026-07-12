מדוע "היום שאחרי" עוד לא הגיע לעזה

כחצי שנה אחרי שהוקמה מועצת השלום לרצועת עזה, התוכנית האמריקנית ל"יום שאחרי" הייתה אמורה כבר לעבור לשלב הביצוע: מועצה בין-לאומית שתפקח על המעבר משלטון חמאס, ועדה פלסטינית טכנוקרטית שתנהל את הרצועה בפועל, כוח ייצוב בין-לאומי שייפרס בשטח, ותהליך מדורג של פירוז חמאס והפלגים מנשקם.

בפועל, רוב המרכיבים האלה עדיין תקועים: כוח הייצוב הבין-לאומי לא נפרס בתוך הרצועה; ועדת הטכנוקרטים אינה מנהלת את הרצועה, וחמאס ממשיך להחזיק בנשק ובמערכי שליטה אזרחיים וצבאיים.