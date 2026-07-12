מלחמת ה-AI נכנסת לשלב חדש | פרשנות

רקע

במשך שלוש שנים נדמה היה שהתחרות בין ארה״ב לסין בבינה מלאכותית היא בעיקר מלחמת שבבים. וושינגטון ניסתה להאט את בייג'ינג באמצעות שליטה בחומרה: שבבי AI מתקדמים, מחשבי-על וציוד לייצור שבבים. כעת התחרות נכנסת לשלב חדש. השאלה כבר אינה רק אילו שבבים סין תוכל לקנות או לייצר, אלא מי יקבל גישה למודלי AI מתקדמים – ובאיזה תנאים.

השלב הראשון החל באוקטובר 2022, כאשר ממשל ביידן הטיל מגבלות רחבות על יצוא לסין של שבבי חישוב מתקדמים, מחשבי-על וטכנולוגיות קשורות. מבחינת ארה"ב, שבבי AI כבר לא היו רכיב מסחרי רגיל. הם הפכו לתשתית המאפשרת פיתוח מערכות צבאיות מתקדמות, שיפור יכולות מודיעין, האצת מערכות אוטונומיות וגם הרחבת מערכי מעקב ודיכוי פנימי.