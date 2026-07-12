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אחרי שנים שבהן התמקד המאבק בין ארה״ב לסין בחומרה, וושינגטון מסמנת יעד חדש – ומעלה את התחרות הטכנולוגית לשלב רגיש ומורכב יותר

איל לוינטר | 12 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

מלחמת ה-AI נכנסת לשלב חדש | פרשנות

רקע

במשך שלוש שנים נדמה היה שהתחרות בין ארה״ב לסין בבינה מלאכותית היא בעיקר מלחמת שבבים. וושינגטון ניסתה להאט את בייג'ינג באמצעות שליטה בחומרה: שבבי AI מתקדמים, מחשבי-על וציוד לייצור שבבים. כעת התחרות נכנסת לשלב חדש. השאלה כבר אינה רק אילו שבבים סין תוכל לקנות או לייצר, אלא מי יקבל גישה למודלי AI מתקדמים – ובאיזה תנאים.

השלב הראשון החל באוקטובר 2022, כאשר ממשל ביידן הטיל מגבלות רחבות על יצוא לסין של שבבי חישוב מתקדמים, מחשבי-על וטכנולוגיות קשורות. מבחינת ארה"ב, שבבי AI כבר לא היו רכיב מסחרי רגיל. הם הפכו לתשתית המאפשרת פיתוח מערכות צבאיות מתקדמות, שיפור יכולות מודיעין, האצת מערכות אוטונומיות וגם הרחבת מערכי מעקב ודיכוי פנימי.

עד מהרה התברר שהמאבק לא מסתיים בשאלה אילו שבבים סין יכולה לרכוש. אם בייג'ינג לא תוכל לקנות את השבבים החזקים ביותר, היא תנסה לייצר אותם בעצמה. לכן ארה"ב הרחיבה את המאמץ גם לציוד הייצור. ב-2023 הולנד ויפן הצטרפו בפועל לקו האמריקני והגבילו יצוא של ציוד מתקדם לייצור שבבים לסין – מהלך שהיה חשוב במיוחד משום שחברות במדינות האלה מחזיקות ביכולות קריטיות בשרשרת הייצור.

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, במהלך נאום הפתיחה בכנס המפתחים השנתי של החברה בקליפורניה, 16 במרץ 2026

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, במהלך נאום הפתיחה בכנס המפתחים השנתי של החברה בקליפורניה, 16 במרץ 2026 | צילום: Josh Edelson/AFP via Getty Images

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