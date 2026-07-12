גם אם טהראן תסכים, במסגרת הסכם עתידי, לדלל את מלאי האורניום המועשר שלה, זו תהיה רק דחייה: החומר לא יושמד וניתן יהיה להעשירו מחדש
איל לוינטר | 12 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מלכודת הדילול: הבעיה שמחכה לארה"ב אם השיחות עם איראן יתחדשו | פרשנות
רקע
נכון למועד כתיבת שורות אלה, בסוף חודש יוני, עדיין לא ברור כיצד יתקדם המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן – אם יימשך, ייתקע או יקרוס.
האמריקנים מכוונים בטווח הארוך להסכם שיכלול "אפס העשרה" ו"השמדת מלאי האורניום המועשר" בידי פקחים, כך לפחות על פי סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, כפי שהבהיר במסיבת עיתונאים בחודש שעבר.
כרגע התרחיש הזה לא נראה קרוב, אבל גם אם יוצאים מנקודת הנחה שהאיראנים ישתפו פעולה והאמריקנים יצליחו לשכנע אותם לחתום על הסכם כזה, מתגלה בעיה: לא לגמרי ברור למה מתכוונים ואנס ובכירים אמריקנים כאשר הם מדברים על "השמדה" של החומר המועשר – מונח שנשמע חד-משמעי, אך בפועל מסתיר סוגיה טכנית ומדינית מורכבת.
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