מלכודת הדילול: הבעיה שמחכה לארה"ב אם השיחות עם איראן יתחדשו | פרשנות

רקע

נכון למועד כתיבת שורות אלה, בסוף חודש יוני, עדיין לא ברור כיצד יתקדם המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן – אם יימשך, ייתקע או יקרוס.

האמריקנים מכוונים בטווח הארוך להסכם שיכלול "אפס העשרה" ו"השמדת מלאי האורניום המועשר" בידי פקחים, כך לפחות על פי סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, כפי שהבהיר במסיבת עיתונאים בחודש שעבר.