ארה"ב מחליפה את המנעולים של העולם הדיגיטלי | פרשנות

רקע

ארה"ב מתחילה להתייחס לאיום הקוונטי לא כאל תרחיש מדע בדיוני, אלא כאל בעיה לאומית אמיתית ודחופה. החשש הוא שמחשב קוונטי חזק ויציב מספיק יוכל בעתיד הלא רחוק לשבור את מנגנוני ההצפנה שעליהם נשענים מערכות ממשל, מודיעין, בנקים, בתי חולים, תשתיות קריטיות והכלכלה הדיגיטלית כולה.

האיום אינו נובע מכך שמחשב קוונטי "ינחש סיסמאות מהר יותר", אלא מכך שמחשבים קוונטיים עשויים לפתור ביעילות בעיות מתמטיות שעליהן נשענות מערכות הצפנה. ב-1994 הציג ד"ר פיטר שור ממעבדות בל אלגוריתם קוונטי המסוגל לפרק מספרים גדולים לגורמים ולפתור בעיות מתמטיות נוספות שהיום נחשבות קשות מאוד למחשבים רגילים. ההערכות המקובלות הן שמחשבים קוונטיים חזקים ויציבים מספיק יצליחו לפרוץ הצפנות בתוך שעות ספורות או במקרים מסוימים דקות.