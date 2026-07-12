ארה"ב מחליפה את המנעולים של העולם הדיגיטלי | פרשנות

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האיום שמחשבים קוונטיים יפצחו את מנגנוני ההצפנה כבר אינו תרחיש עתידי: צו נשיאותי חדש הופך אותו לתוכנית עבודה מיידית, שתשפיע גם על חברות ישראליות הפועלות בשוק האמריקני

איל לוינטר | 12 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

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רקע

ארה"ב מתחילה להתייחס לאיום הקוונטי לא כאל תרחיש מדע בדיוני, אלא כאל בעיה לאומית אמיתית ודחופה. החשש הוא שמחשב קוונטי חזק ויציב מספיק יוכל בעתיד הלא רחוק לשבור את מנגנוני ההצפנה שעליהם נשענים מערכות ממשל, מודיעין, בנקים, בתי חולים, תשתיות קריטיות והכלכלה הדיגיטלית כולה.

האיום אינו נובע מכך שמחשב קוונטי "ינחש סיסמאות מהר יותר", אלא מכך שמחשבים קוונטיים עשויים לפתור ביעילות בעיות מתמטיות שעליהן נשענות מערכות הצפנה. ב-1994 הציג ד"ר פיטר שור ממעבדות בל אלגוריתם קוונטי המסוגל לפרק מספרים גדולים לגורמים ולפתור בעיות מתמטיות נוספות שהיום נחשבות קשות מאוד למחשבים רגילים. ההערכות המקובלות הן שמחשבים קוונטיים חזקים ויציבים מספיק יצליחו לפרוץ הצפנות בתוך שעות ספורות או במקרים מסוימים דקות.

לכן ב-22 ביוני חתם הנשיא טראמפ על צו נשיאותי שמורה להאיץ את המעבר של מערכות פדרליות להצפנה פוסט-קוונטית שאמורה לנטרל, לפחות בתיאוריה, את האיום. כעבור יומיים פרסם משרד הניהול והתקציב בבית הלבן מזכר המתרגם את ההנחיה לתוכנית עבודה: הסוכנויות הפדרליות נדרשות למפות בתוך 120 יום מערכות רגישות, להגדיר אחריות, להעריך עלויות מעבר, ולדווח כיצד הן מתכוונות לוודא שהמעבר אכן מתבצע.

ההערכות המקובלות הן שמחשבים קוונטיים חזקים ויציבים מספיק יצליחו לפרוץ הצפנות בתוך שעות ספורות או במקרים מסוימים דקות

ההערכות המקובלות הן שמחשבים קוונטיים חזקים ויציבים מספיק יצליחו לפרוץ הצפנות בתוך שעות ספורות או במקרים מסוימים דקות | מקור: Shutterstock

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