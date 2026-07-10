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על רקע מה שמסתמן כהתחממות היחסים בין ארה"ב לטורקיה, גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בוושינגטון גוברת ההבנה שאנקרה עשויה להפוך לשחקנית מפתח בעיצוב הסדר האזורי החדש

יוני בן מנחם | 10 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מאחורי ההתקרבות האמריקנית לטורקיה – והחשש הגובר בישראל | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מסבירים את מערכת היחסים הקרובה בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לנשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בשני היבטים מרכזיים.

הראשון הוא הקשר האישי בין שני המנהיגים והעדפתו של טראמפ לעבוד מול מנהיגים חזקים הנהנים משליטה פוליטית רחבה.

ההיבט השני הוא שינוי אסטרטגי בתפיסת הממשל האמריקני, הרואה בטורקיה שחקנית אזורית המסוגלת למלא חלק מהתפקידים שמילאה ישראל במשך שנים, בעיקר בניהול הזירה המזרח-תיכונית ובקשרים עם מדינות ערב החוששות מהשפעתה של איראן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, 7 ביולי 2026 | צילום: Win McNamee/Getty Images

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