המטרה האיראנית – לקבע שליטה במצר הורמוז | פרשנות

גורמים מדיניים וביטחוניים מציינים כי מצר הורמוז הפך לסוגיה המרכזית במערכה – מי ששולט במעבר הספינות, שולט במידה רבה גם בקצב התפתחותו של המשבר. ארה"ב מנסה לפגוע ביכולת של איראן לשבש את השייט במצר, אך בשלב זה מתקשה לעשות זאת

יוני בן מנחם | 10 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳