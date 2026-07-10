גורמים מדיניים וביטחוניים מציינים כי מצר הורמוז הפך לסוגיה המרכזית במערכה – מי ששולט במעבר הספינות, שולט במידה רבה גם בקצב התפתחותו של המשבר. ארה"ב מנסה לפגוע ביכולת של איראן לשבש את השייט במצר, אך בשלב זה מתקשה לעשות זאת
יוני בן מנחם | 10 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
המטרה האיראנית – לקבע שליטה במצר הורמוז | פרשנות
גורמים ביטחוניים ומדיניים בכירים מעריכים כי המאבק על השליטה במצר הורמוז הופך בהדרגה לסוגיה המרכזית בלחימה במפרץ.
לדבריהם, איראן נחושה להבטיח את שליטתה המלאה במצר הורמוז ולשנות את מעמדו המשפטי מנתיב שייט בין-לאומי למעבר ימי הנתון לריבונות איראנית מלאה. זאת כדי שתוכל לגבות אגרות מהספינות העוברות בו ולהזרים סכומי כסף אדירים לכלכלתה הקורסת.
הם מציינים כי האיראנים הצליחו לדחוק לשוליים את סוגיית הגרעין, שמבחינת ארה"ב הייתה העילה המרכזית לפתיחת המערכה. המלחמה לא תסתיים כל עוד לא יוכרע עתידו של מצר הורמוז, המעניק לאיראן עוצמה מדינית וכלכלית ומשפיע על העולם כולו.
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