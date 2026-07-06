המו"מ בין ארה"ב לאיראן צפוי להתחדש לאחר טקסי ההלוויה של ח'מינאי; בירושלים מעריכים כי הפערים עדיין גדולים | פרשנות

טקסי הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, לא היו רק אירוע לאומי, אלא גם במה להעברת מסרים אסטרטגיים לארה"ב ולמערב.

לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, המסר המרכזי שעלה מטהראן הוא כי המשא ומתן העקיף עם וושינגטון לא יוכל להתקדם ללא התחייבות לסיום הלחימה בכלל זירות המזרח התיכון, ובראשן לבנון.