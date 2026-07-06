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גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי עתיד לבנון ונושא השליטה במצר הורמוז צפויים לעמוד במרכז המחלוקת בשיחות. לצד זאת, ההערכה היא שארה"ב תעלה את נושא ההסתה נגדה והקריאות לנקמה שהושמעו בטקסי ההלוויה, ותזהיר את איראן מפני צעד שגוי

יוני בן מנחם | 6 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

המו"מ בין ארה"ב לאיראן צפוי להתחדש לאחר טקסי ההלוויה של ח'מינאי; בירושלים מעריכים כי הפערים עדיין גדולים | פרשנות

טקסי הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, לא היו רק אירוע לאומי, אלא גם במה להעברת מסרים אסטרטגיים לארה"ב ולמערב.

לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, המסר המרכזי שעלה מטהראן הוא כי המשא ומתן העקיף עם וושינגטון לא יוכל להתקדם ללא התחייבות לסיום הלחימה בכלל זירות המזרח התיכון, ובראשן לבנון.

במהלך טקסי ההלוויה נרשמה התפתחות מדינית חריגה: משלחת רשמית מטעם ממשלת לבנון, בראשות שר ההגנה מישל מנאסה, הגיעה לטהראן וקיימה שיחות עם בכירים במערכת הביטחון האיראנית.

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ | צילום: שימוש לפי סעיף 27א׳, Evan Vucci-Pool/Getty Images

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