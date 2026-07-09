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בשלב זה, למרות חילופי האש הגוברים, ישנה הערכה כי שיחות המשא ומתן יתחדשו לאחר סיום טקסי ההלוויה של עלי ח'מינאי

יוני בן מנחם | 9 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

בירושלים מעריכים שההסלמה תישאר בגבולות המפרץ, אך נערכים גם לאפשרות שהעימות יתרחב | פרשנות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיימו אמש התייעצות ביטחונית על רקע איומיו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על איראן.

גורמים מדיניים וביטחוניים מסרו כי ההערכה בירושלים היא שההסלמה תישמר בגבולות המפרץ, אך בישראל נערכים גם לאפשרות שהעימות יתרחב ויגיע אליה. כוונותיו של טראמפ עדיין אינן ברורות, וייתכן שהוא מאמץ אסטרטגיה חדשה מול איראן, של משא ומתן תחת אש.

ההערכה היא כי משמרות המהפכה שואבים עידוד מהלווייתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי. ונחושים להתעקש על שליטה איראנית מלאה במצר הורמוז ועל זכותם לגבות אגרה מהספינות העוברות דרכו – בניגוד למזכר ההבנות שנחתם עם ארה"ב.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ״ץ | צילום: מעיין טואף, לע"מ

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