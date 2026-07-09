בירושלים מעריכים שההסלמה תישאר בגבולות המפרץ, אך נערכים גם לאפשרות שהעימות יתרחב | פרשנות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיימו אמש התייעצות ביטחונית על רקע איומיו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על איראן.

גורמים מדיניים וביטחוניים מסרו כי ההערכה בירושלים היא שההסלמה תישמר בגבולות המפרץ, אך בישראל נערכים גם לאפשרות שהעימות יתרחב ויגיע אליה. כוונותיו של טראמפ עדיין אינן ברורות, וייתכן שהוא מאמץ אסטרטגיה חדשה מול איראן, של משא ומתן תחת אש.