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בישראל מעריכים כי מותו של ח'מינאי יחזק את משקלם של משמרות המהפכה בעיצוב דרכה של איראן, וכי התמונות מהלווית הענק צפויות להקשיח את עמדתה של איראן במשא ומתן מול ארה"ב

יוני בן מנחם | 8 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מפגן כוח במקום חולשה: כך הפכה הלוויית ח'מינאי לאיתות לארה"ב | פרשנות

גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים אומרים כי הלווייתו ההמונית של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, הייתה שעת מבחן עבור המשטר האיראני: רגע שבו ביקשה ההנהגה להוכיח לעולם כי חיסולו אינו מסמן את תחילת התפוררותה של איראן, אלא דווקא את עוצמתה של המערכת שבנה.

בישראל, בארה"ב ובמדינות המערב העריכו בחודשים האחרונים כי המלחמה, הסנקציות הכלכליות, הפגיעה במתקני הגרעין, חיסול בכירים במשמרות המהפכה וההתנקשות בח'מינאי עשויים לערער את יציבות המשטר ולעורר מחאה עממית רחבת היקף.

אותם גורמים אומרים כי מבחינת ההנהגה האיראנית, ההשתתפות ההמונית בהלוויה הוכיחה כי חרף הלחצים הצבאיים והכלכליים, המשטר עדיין נהנה מבסיס תמיכה ציבורי משמעותי, וכי המלחמה אף הגבירה את תחושת האחדות הלאומית סביבו.

המוני משתתפים בטקסי ההלוויה של עלי ח'מינאי בטהראן, 4 ביולי 2026

המוני משתתפים בטקסי ההלוויה של עלי ח'מינאי בטהראן, 4 ביולי 2026 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

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