מפגן כוח במקום חולשה: כך הפכה הלוויית ח'מינאי לאיתות לארה"ב | פרשנות

גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים אומרים כי הלווייתו ההמונית של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, הייתה שעת מבחן עבור המשטר האיראני: רגע שבו ביקשה ההנהגה להוכיח לעולם כי חיסולו אינו מסמן את תחילת התפוררותה של איראן, אלא דווקא את עוצמתה של המערכת שבנה.

בישראל, בארה"ב ובמדינות המערב העריכו בחודשים האחרונים כי המלחמה, הסנקציות הכלכליות, הפגיעה במתקני הגרעין, חיסול בכירים במשמרות המהפכה וההתנקשות בח'מינאי עשויים לערער את יציבות המשטר ולעורר מחאה עממית רחבת היקף.